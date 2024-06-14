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Dijital piyasalara yeni düzenleme! Kanunda değişiklik geliyor: Rekabet ihlaline geçit verilmeyecek!

Rekabet Kurumu'ndan dijital piyasaları hareketlendirecek yeni düzenleme geliyor! Piyasanın en önemli aktörlerinden olan Google, META, YouTube gibi birçok platformun rekabet ihlali yaratan uygulamaları 4054 sayılı kanun kapsamında yapılacak değişiklikle tarih olacak. Yeni yasama yılında yürürlüğe girmesi beklenen yeni düzenleme ile; dijital pazarın kuralları önceden belirlenecek ve bu kurallara uyulmaması halinde, platformlar Rekabet Kurumunca doğrudan cezalandırılacak. Dijital Piyasaların Düzenlemesi ve Değişiklik Yapılması ile ilgili kanun yasalaştığında telefonlar satılırken içinde yüklü olan dijital uygulamalar seçenekler halinde vatandaşlara sunulmak zorunda olacak.

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Giriş Tarihi 14 Haziran 2024, 17:39 Güncelleme 14 Haziran 2024, 18:13
Dijital piyasalara yeni düzenleme! Kanunda değişiklik geliyor: Rekabet ihlaline geçit verilmeyecek!

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Rekabet Kurumu, rekabet kurallarını ihlal eden firmalara soruşturma başlatıyor. Yürütülen çalışmalar neticesinde firmaların işledikleri suçlar ve elde ettikleri avantajlar göz önüne alınarak büyük cezalar kesiliyor. Ancak Rekabet Kurumu soruşturmaları neredeyse 1 buçuk yıl sürüyor. Rekabet kurallarının ihlalini azaltmak, soruşturma ile kaybedilen zamanın önüne geçmek için Dijital Piyasaların Düzenlenmesi ile yeni bir mevzuat çalışması yapıldı. İşte o yeni değişiklikler...

YAPTIRIMLAR HIZ KAZANACAK

4054 sayılı kanunda belirlenen değişiklikler kapsamında dijital pazarın nabzını tutan, rekabet ihlaline neden olan firmalara çok daha hızlı müdahale edilebilecek. Dijital pazarın kuralları önceden belirlenecek, piyasada rekabet ihlaline neden olan platformlar yaptıklarının suç teşkil ettiğini önceden bilecek. Kanuna uymayan firmalar soruşturma ile zaman kaybedilmeden cezalandırılacak. Kanunda yapılacak değişiklikte, telefonların içine vatandaşa sorulmadan eklenen uygulamalara bile katı kurallar getirilecek. Dijital çağın gereklerini karşılamak için hazırlanan, rekabet ihlalini önleyerek dijital pazar düzenini tesis etme noktasında Rekabet Kurumu'nun elini oldukça güçlendirecek çalışmanın yeni yasama döneminde hayata geçirilmesi bekleniyor.

DİJİTAL PİYASALARA 'REKABET' AYARI
Dijital piyasaların düzenlenmesi ile ilgili titiz bir süreç yürütülüyor. Rekabet Kurumu'nun rekabet ihlalini önleyerek pazar düzeninin sağlanmasında elini güçlendirecek olan Dijital Piyasaların Düzenlenmesi ile ilgili çalışmanın detayları aktarıldı. Google, Meta, YouTube vb. dev şirketlerin oluşturduğu piyasaya yeni düzenleme ile çok daha kısa sürede müdahale edilip yaptırım uygulanması öngörülüyor.

AĞIR PARA CEZALARI GELECEK

Yapılan değişiklikle hayata geçecek olan düzenlemede, artık aylar süren uzun soruşturmalar olmayacak. Dijital Pazar kuralları kanunda açıkça belirtilecek. Bu esaslara tabi olan, piyasayı domine etme gücündeki şirketler önceden belirlenen kurallara uymamaları durumundadoğrudan suçu işlemiş sayılacak. Suçun cezası ve elde edilen avantaj göz önüne alınarak ağır para cezaları uygulanacak.

14 MADDELİK DEĞİŞİKLİK
4054 sayılı Kanun'da 14 maddelik düzenleme yapılması öngörülüyor. Vatandaşa dayatılan uygulamalar da bu düzenlemenin hayata geçmesi ile doğrudan ihlal sayılacak. Örneğin, piyasayı domine eden bir video izleme platformu, kendi şirketine ait olan bir mail uzantısından hesap açma zorunluluğu isteyemeyecek. Vatandaş, istediği mail uzantısı ile hesap açıp üye olabilecek. Öte yandan telefonlara önceden yüklenen uygulamalar vatandaşın onayına tabi tutulacak. Vatandaşlara uygulamalar dayatılamayacak, telefonunda istediği uygulamayı kullanabilmesinin önü açılacak. Telefon firmaları, arama motoru seçeneklerinin hepsini vatandaşa sunacak, vatandaş hangisini isterse o uygulama telefonda olacak. Aksi halde haksız kazanım elde etme suçu işlenmiş sayılacak ve ceza kesilebilecek.

UZMANLAR KANUNLARIN DİJİTAL PİAYSANIN GERİSİNDE KALDIĞINI SÖYLÜYOR
Uzmanlar, konuya ilişkin olarak günümüzde en büyük sorunun dijital dünyanın hızına yetişmek olduğunu, kanunların bu konuda geride kaldığını ifade ediyor. 1 buçuk yıla varan soruşturma süreçlerinin oldukça uzun olduğunu, bu sürede dijital dünyanın da, koşulların da, hatta suçun niteliğinin de değişmiş olabileceğine vurgu yapan uzmanlar, kanun ile suçun önceden belirlenmesinin çok doğru bir yöntem olduğunu belirtiyor. Ardıl bir kanun ile dijital pazardaki haksızlıkların önüne geçmenin güç olduğunu bildiren uzmanlar, yeni düzenleme ile soruşturma süresinin ortadan kalkmasının dijital pazarı düzenlemek için önemli bir adım olacağını aktardı.

YENİ YASMA YILINDA HAYATA GEÇMESİ BEKLENİYOR
4054 sayılı Kanun'da değişikliğin yeni yasama yılı içerisinde hayata geçirileceği öğrenilirken, düzenleme ile firmaların adil gelir elde etmesinin de önü açılacak.

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