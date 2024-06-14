Dijital piyasalara yeni düzenleme! Kanunda değişiklik geliyor: Rekabet ihlaline geçit verilmeyecek!

Rekabet Kurumu, rekabet kurallarını ihlal eden firmalara soruşturma başlatıyor. Yürütülen çalışmalar neticesinde firmaların işledikleri suçlar ve elde ettikleri avantajlar göz önüne alınarak büyük cezalar kesiliyor. Ancak Rekabet Kurumu soruşturmaları neredeyse 1 buçuk yıl sürüyor. Rekabet kurallarının ihlalini azaltmak, soruşturma ile kaybedilen zamanın önüne geçmek için Dijital Piyasaların Düzenlenmesi ile yeni bir mevzuat çalışması yapıldı. İşte o yeni değişiklikler...

YAPTIRIMLAR HIZ KAZANACAK

4054 sayılı kanunda belirlenen değişiklikler kapsamında dijital pazarın nabzını tutan, rekabet ihlaline neden olan firmalara çok daha hızlı müdahale edilebilecek. Dijital pazarın kuralları önceden belirlenecek, piyasada rekabet ihlaline neden olan platformlar yaptıklarının suç teşkil ettiğini önceden bilecek. Kanuna uymayan firmalar soruşturma ile zaman kaybedilmeden cezalandırılacak. Kanunda yapılacak değişiklikte, telefonların içine vatandaşa sorulmadan eklenen uygulamalara bile katı kurallar getirilecek. Dijital çağın gereklerini karşılamak için hazırlanan, rekabet ihlalini önleyerek dijital pazar düzenini tesis etme noktasında Rekabet Kurumu'nun elini oldukça güçlendirecek çalışmanın yeni yasama döneminde hayata geçirilmesi bekleniyor.