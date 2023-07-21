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    • Ekonomi
    • 21.07.2023 10:06
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    • 21.07.2023 10:06
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    Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten gri liste açıklaması

    Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından bugün paylaşılan raporda, Türkiye'nin 40 FATF standardının 39 adedinde uyumlu olduğunun tescil edildiğini duyurdu.

    takvim.com.tr
    Bakan Şimşek’ten ’gri liste’ açıklaması

    Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tweetini alıntılayarak, Twitter hesabından paylaşım yaptı.

    Bugün FATF tarafından açıklanan raporda, Türkiye'nin 40 FATF standardının 39 adedinden uyumlu olduğunun tescil edildiğini bildiren Şimşek, şu değerlendirmelerde bulundu:

    "Bu durum kara para aklama ile terörizmin finansmanı ile mücadeleye verdiğimiz önemin açık bir tezahürüdür. Ülkemiz bu kapsamdaki çalışmalarını artırarak devam ettirmeye kararlıdır. Uygulamada sağlayacağımız etkinlik ile ülkemizi gri listeden çıkartmaya kararlıyız."

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    Haberler Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten gri liste açıklaması
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