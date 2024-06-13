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47 48 49 50 51 yaşa erken emeklilik tam 12’den geldi! 1996 1998 1999 2001 2009 SSK girişi olana kılavuz verildi

Emeklilik, çalışma hayatının sonunu işaret ederken, doğru planlamalar yapılmadığında bu süreç zorlu bir geçişe dönüşebilir. Erken emeklilik ise belirli şartları yerine getirerek emeklilik yaşını beklemeksizin emekli olma fırsatı sunuyor.

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Giriş Tarihi 14 Haziran 2024, 12:59 Güncelleme 14 Haziran 2024, 13:00
47 48 49 50 51 yaşa erken emeklilik tam 12’den geldi! 1996 1998 1999 2001 2009 SSK girişi olana kılavuz verildi

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Türkiye'de emeklilik, çalışma hayatının sonunu işaret ederken, doğru planlama yapılmadığı takdirde emeklilik sonrası yaşam kalitesini doğrudan etkileyebiliyor. Erken emeklilik seçenekleri, belirlenen yaş şartını beklemeden emekli olma imkanı sunarak bireylere daha özgür bir emeklilik yaşamı sunuyor. İşte erken emeklilik için 7 formül...

🧒 ÇOCUKLAR AVANTAJ: Kadın çalışanlar için çocukları üzerinden prim kazanma imkanı bulunuyor. Bu imkan 3 çocuğa kadar borçlanma ile 2160 gün, yani 6 yıl kazandırıyor. Böylece yaşı ve yılı dolmuş bir anne 3 çocuğu varsa 6 yıl erken emekli olabiliyor. Burada tek şart, çocukların sigortadan önce doğmuş olması.

🎖️ ASKERLİK ÖNE ÇEKER: Erkeklerde ise askerlik süreleri hem yaşı geriye çekerken hem de prim kazanma imkanı veriyor. Sigortalı olmadan önce yapılan askerlik için borçlanılması, sigorta giriş tarihini borçlanılan gün kadar geriye çekiyor. Böylece en az 1 yaş önce emeklilik imkanı bulunuyor.

⏳ 10 YIL PRİM YETİYOR: Kısmi emeklilik de denilen yöntemde ise 15 yıl ve 3600 günü dolduranlar daha fazla çalışmadan emekli olabiliyor. Burada ise yaş şartı kadınlarda 58, erkeklerde ise 60'tan başlıyor. Bu imkan 9 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar için geçerli. Sonrası için ise prim 4500'e, yıl şartı 25'e çıkıyor.

🚑 YÜZDE 60 RAPOR YETER: Çalışırken iş yapabilme gücünü en az yüzde 60 kaybedenler sağlık raporu alarak malulen emekli olabiliyor. En az 1800 gün prim yeterli oluyor.

🌟 VERGİ İNDİRİMİ YAŞI KALDIRIR: Engelli çalışanlar en az yüzde 40 engellilik ile vergi indirimi aldıklarında yaş şartına bakılmadan 15 yıl 3600 günden başlayarak işe giriş tarihlerine göre 18 yıl 4680 güne kadar süreyle emekli olabiliyor.

🛠️ YIPRANAN KAZANIR: Ağır işlerde çalışanlar, madenciler, gazeteciler, gemi adamları gibi mesleklerde çalışanlar sigortalılık sürelerine belli oranda gün eklenerek ve işe girişi geriye çekerek emeklilik imkanına kavuşuyor.

👩‍👦 ANNEYE PRİM VAR: Başkasının bakımına muhtaç derecede engelli çocuğu bulunan annelerin de 1 Ekim 2008 sonrası primlerinin dörtte biri toplam primlerine ekleniyor. Bu süre yaş şartından da düşülüyor.

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