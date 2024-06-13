KDV’siz devlet arsaları satışa girdi: Kıyıda köşede 40-50 bin TL olan notere koşsun! Ankara, İstanbul, İzmir...

Ayvalık 111 bin TL

SATIŞ SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Hazineye ait arazilerin satışı, ihale yöntemi ile gerçekleştiriliyor. İhaleye katılanlar arasından en yüksek teklifi veren alıcı, araziyi satın alma hakkı kazanıyor. Bu süreç, Milli Emlak'ın resmi internet sitesi üzerinden şeffaf bir şekilde yürütülüyor. Site üzerinde, satışa sunulan her bir arazi için detaylı bilgiler, metrekare başına düşen fiyatlar ve ihaleye dair önemli detaylar yer alıyor.

Yatırımcılar, bu fırsatları değerlendirebilmek için Milli Emlak'ın ilanlarını düzenli olarak takip etmekte. Böylece, kendileri için uygun olan arazilere en doğru zamanda teklif verme imkanı bulabilmekteler.