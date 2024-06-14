Konut fiyatları 11 aydır kesintisiz düşüyor: Yüzde 240’tan yüzde 35’e geriledi: Fiyatları nakit para belirliyor!

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Ekonomide devam eden dengelenme süreci, finansman maliyetlerindeki artış, talepteki düşüş ve alternatif yatırım araçlarının artan cazibesi, konut fiyatlarındaki reel düşüşü art arda 11 aya taşıdı. Merkez Bankası'nın Konut Fiyat Endeksi'ne daha önce yansıyan bu düşüş, piyasanın nabzını tutan platformların da verilerine yansıdı. sahibinden.com, "sahibindex Kiralık ve Satılık Konut Piyasası Görünümü" raporunun mayıs ayı sonuçları paylaştı.

Rapora göre Türkiye genelindeki reel satış fiyatlarındaki düşüş 11 aydır devam ediyor. Reel fiyatlardaki yıllık değişim oranı ülke genelinde yüzde -21'e, İstanbul'da yüzde -22.8'e, İzmir'de ise yüzde -20.2'ye kadar geriledi. Ankara'da düşüş yüzde -17.3 seviyesinde kaldı. Nisan'dan mayısa reel konut fiyatı İstanbul'da 3.9, Ankara'da 3.5, İzmir'de ise 3.8 puan azaldı. Ortalama konutun metrekare fiyatı mayıs 2024 itibariyle İstanbul'da 39 bin 455 lira, Ankara'da 21 bin 564 lira ve İzmir'de 33 bin 13 lira.