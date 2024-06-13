SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Galerileri

BİM'de babalar günü indirimi! 14-19 Haziran CUMA - SALI 2024 aktüel ürünler! Polo yaka tişört 279 TL, Comfort erkek ayakkabı 299 TL, deri kemer 179 TL...

BİM mağazaları, 14 Haziran Cuma günü için dopdolu bir aktüel ürün kataloğu sunmaya hazırlanıyor. Babalar Günü ve yaklaşan bayram öncesinde, herkesin ihtiyaçlarına hitap eden geniş bir ürün yelpazesiyle karşımıza çıkacak. Sıcak yaz günlerinde serinlemek için klima ve vantilatör gibi ürünler, içecekleri sıcak ya da soğuk tutmanızı sağlayacak çelik termoslar, bahçe keyfinizi artıracak oturma grupları ve daha fazlası da katalogda yer alacak. İşte BİM 14-18 Haziran 2024 aktüel ürünler listesi...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 13 Haziran 2024, 21:48 Güncelleme 13 Haziran 2024, 21:48
BİM’de babalar günü indirimi! 14-19 Haziran CUMA - SALI 2024 aktüel ürünler! Polo yaka tişört 279 TL, Comfort erkek ayakkabı 299 TL, deri kemer 179 TL... 1

BİM mağazaları, 14 Haziran Cuma günü için dopdolu bir aktüel ürün kataloğu sunmaya hazırlanıyor. Babalar Günü ve yaklaşan bayram öncesinde, herkesin ihtiyaçlarına hitap eden geniş bir ürün yelpazesiyle karşımıza çıkacaklar.

BİM’de babalar günü indirimi! 14-19 Haziran CUMA - SALI 2024 aktüel ürünler! Polo yaka tişört 279 TL, Comfort erkek ayakkabı 299 TL, deri kemer 179 TL... 2

BİM 14 HAZİRAN CUMA AKTÜEL KATALOĞU

Polo Yaka Tişört 279 TL

Hambez Pantolon Erkek 169 TL

Comfort Ayakkabı Erkek 299 TL

BİM’de babalar günü indirimi! 14-19 Haziran CUMA - SALI 2024 aktüel ürünler! Polo yaka tişört 279 TL, Comfort erkek ayakkabı 299 TL, deri kemer 179 TL... 3

Kol Saati ve Bileklik Set Erkek 239 TL

Çanta Erkek 149 TL

Deri Kemer Erkek 179 TL

Mekanizmalı Deri Cüzdan Erkek 299 TL

Spor Tişört Erkek 189 TL

Masa Maçı Oyunu 229 TL

SON DAKİKA