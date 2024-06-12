3294 sayılı kanun devreye girdi! Devlet karşılıksız 500.000 TL hibe para vermeye başladı!

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Bu destekle, dar gelirli vatandaşların barınma sorunlarına bir nebze olsun çözüm getirilmesi ve yaşam kalitelerinin yükseltilmesi amaçlanmaktadır. Yeni başlatılan barınma desteği, sosyal adaletin sağlanması ve ekonomik zorluklarla mücadelede önemli bir adım olarak görülmekte. Devletin sunduğu bu yardımlar, özellikle ekonomik açıdan zor günler geçiren yurttaşlar için hayati öneme sahiptir. Bu tür desteklerin, toplumun daha geniş kesimlerine yayılması ve sürekli hale getirilmesi yönünde çalışmaların devam ettiği bilinmektedir.

Devletten Evi Olmayanlara Müjdeli Haber: 500.000 TL Barınma Desteği! Yükselen konut fiyatları, özellikle dar gelirli vatandaşlar için barınma sorununu daha da büyütüyor. Bu durumdan en çok etkilenenler, ev sahibi olmayan veya kira öderken zorlanan kişiler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni bir barınma yardımı programı başlatarak, evi olmayan ailelere 500.000 TL'ye kadar finansal destek sunuyor. Başvuran karşılıksız 3.504 TL, 4.196 TL, 6.667 TL, 7.608 TL nakit destek anında alıyor! Başvuran karşılıksız 3.504 TL, 4.196 TL, 6.667 TL, 7.608 TL nakit destek anında alıyor!