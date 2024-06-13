Evde bakım maaşı yattı mı 2024? Haziran ayı evde bakım maaşları erken mi yatacak? e-Devlet sorgulama ekranı

Haziran ayı evde bakım maaşı, tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla her ay düzenli olarak yapılan bir ödemedir. Yaklaşan Kurban Bayramı ile birlikte, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen bu ödemelerin bayramdan önce yapılması beklentisi artmış durumda. Vatandaşlar, gözlerini gelecek açıklamalara çevirmiş durumda.