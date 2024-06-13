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Evde bakım maaşı yattı mı 2024? Haziran ayı evde bakım maaşları erken mi yatacak? e-Devlet sorgulama ekranı

Evde bakım maaşı, yaşlılara, engellilere ve hastalara yönelik önemli bir sosyal yardım olarak her ay hak sahiplerine ödenmektedir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen bu ödemeler, her ayın ortasında hak sahiplerinin hesaplarına yatırılmaya başlanıyor. Haziran ayında Kurban Bayramı'nın 16 Haziran’a denk gelmesi dolayısıyla, evde bakım maaşının bayramdan önce yatırılması beklentisi artmış durumda. Bu yılın Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi, ödemelerin öne çekilmesiyle birlikte 4,2 milyar TL ödeme yapılmıştı.

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Giriş Tarihi 13 Haziran 2024, 06:04 Güncelleme 13 Haziran 2024, 07:04
Evde bakım maaşı yattı mı 2024? Haziran ayı evde bakım maaşları erken mi yatacak? e-Devlet sorgulama ekranı

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Haziran ayı evde bakım maaşı, tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla her ay düzenli olarak yapılan bir ödemedir. Yaklaşan Kurban Bayramı ile birlikte, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen bu ödemelerin bayramdan önce yapılması beklentisi artmış durumda. Vatandaşlar, gözlerini gelecek açıklamalara çevirmiş durumda.

EVDE BAKIM MAAŞI HAZİRAN AYI ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Evde bakım maaşı ödemeleri her ayın 15'inde yapılıyor. Ancak 16 Haziran'ın Kurban Bayramı oluşu 15 Haziran'ın ise Cumartesi gününe denk gelişi nedeniyle evde bakım maaşı ödemelerinin 14 Haziran Cuma veya öncesindeki birkaç günde yapılması bekleniyor.

Konuyla ilgili bilgilendirme geldiğinde sizler paylaşacağız.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULAMA

Evde bakım maaşı e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından şifre ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulanabiliyor.

Evde bakım parası ayrıca SMS ile de öğrenilebiliyor. Bunun için BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulama yapılabiliyor.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

EVDE BAKIM AYLIĞI NE KADAR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sosyal yardım programlarının aylık ödemelerinde yüzde 50'ye yakın artışa gidildiğini açıkladı. Buna göre 5 bin 97 lira olan Evde Bakım Yardımı bu yılın ocak-temmuz dönemi için 7 bin 608 lira oldu.

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