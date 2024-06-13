Evde bakım maaşı yattı mı 2024? Haziran ayı evde bakım maaşları erken mi yatacak? e-Devlet sorgulama ekranı

Haziran ayı evde bakım maaşı, tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla her ay düzenli olarak yapılan bir ödemedir. Yaklaşan Kurban Bayramı ile birlikte, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen bu ödemelerin bayramdan önce yapılması beklentisi artmış durumda. Vatandaşlar, gözlerini gelecek açıklamalara çevirmiş durumda.
EVDE BAKIM MAAŞI HAZİRAN AYI ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Evde bakım maaşı ödemeleri her ayın 15'inde yapılıyor. Ancak 16 Haziran'ın Kurban Bayramı oluşu 15 Haziran'ın ise Cumartesi gününe denk gelişi nedeniyle evde bakım maaşı ödemelerinin 14 Haziran Cuma veya öncesindeki birkaç günde yapılması bekleniyor.
Konuyla ilgili bilgilendirme geldiğinde sizler paylaşacağız.
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULAMA
Evde bakım maaşı e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından şifre ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulanabiliyor.