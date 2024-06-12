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OECD'den Türk ekonomisi açıklaması: G20 ülkeleri arasında en yüksek büyümeyi kaydetti

G20 ülkelerinin bu yılın ilk çeyreğindeki ekonomik büyümesi ortalama yüzde 0,9 olurken, Türkiye yüzde 2,4 ile G20 ülkeleri arasında bu dönemde en yüksek ekonomik büyümenin görüldüğü ülke oldu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 12 Haziran 2024, 13:47 Güncelleme 12 Haziran 2024, 13:47
OECD’den Türk ekonomisi açıklaması: G20 ülkeleri arasında en yüksek büyümeyi kaydetti

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Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü'nün (OECD) açıkladığı yılın ilk çeyreğine ilişkin öncü ekonomik büyüme verilerine göre, G20 ülkelerindeki ekonomik büyüme bir önceki çeyrekteki yüzde 0,7'ye göre hafif yükseldi.



G20 ekonomileri bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre ortalama yüzde 0,9 büyüdü.

TÜRKİYE G20 GENELİNDEN DAHA YÜKSEK BÜYÜME KAYDETTİ
Ekonomik performansın itici gücü, Çin ve Hindistan ekonomilerindeki büyüme oldu. Çin, Hindistan, Türkiye, Suudi Arabistan, Güney Kore ve Endonezya, G20'nin genelinden daha yüksek büyüme kaydetti.


TÜRKİYE'Yİ HİNDİSTAN VE ÇİN TAKİP ETTİ
Türkiye yüzde 2,4 ile G20 ülkeleri arasında en yüksek ekonomik büyümenin görüldüğü ülke olurken, Türkiye'yi yüzde 1,9 ile Hindistan ve yüzde 1,6 ile Çin, yüzde 1,4 ile Suudi Arabistan, yüzde 1,3 ile Güney Kore ve yüzde 1,2 ile Endonezya takip etti.

Suudi Arabistan'da ekonomi geçen yılın son çeyreğindeki yüzde 0,6 daralmanın ardından bu yılın ilk çeyreğinde toparlandı.

Çin, Güney Kore ve Türkiye'de ekonomik büyüme geçen yılın son çeyreğine göre artarken, Hindistan ve Endonezya'da hafif düştü.

ABD ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,3 büyüdü ve bu oran bir önceki çeyrekteki yüzde 0,8 büyümeye göre yavaşlamaya işaret etti.
Japonya'da ekonomi yüzde 0,5 ve Güney Afrika'da yüzde 0,1 daraldı. Brezilya, İngiltere ve Almanya, 2023'ün son çeyreğindeki daralmanın ardından, bu yılın ilk çeyreğinde ekonomik toparlanmanın görüldüğü ülkeler oldu.



G20 ülkelerinde ekonomik büyüme bu yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda ise yüzde 3,3 olarak hesaplandı. G20 ülkeleri arasında Hindistan bu dönemde yüzde 8,4 ile yıllık bazda en yüksek ekonomik büyümenin görüldüğü ülke olurken, Türkiye yüzde 7,4 ile bu ülkeyi takip etti.


Suudi Arabistan ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 1,5 küçüldü ve G20 ülkeleri arasındaki en yüksek daralmanın görüldüğü ülke oldu.

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