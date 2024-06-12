Bayram öncesi açıklandı: Başvuran karşılıksız 3.504 TL, 4.196 TL, 6.667 TL, 7.608 TL nakit destek şipşak alıyor!

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Özellikle dezavantajlı gruplar, yani kadınlar, yaşlılar ve engelliler, bu desteklerden öncelikli olarak yararlanma şansına sahiptir. Söz konusu gruplar, eğer yardıma muhtaç durumdalarsa, Aile Bakanlığı tarafından belirlenen kriterlere göre başvurularını yaparak, aylık ya da tek seferlik maddi yardım alabilmektedirler.

Bakanlık, ihtiyaç sahipliği için belirli kriterler getirmiş bulunmakta. Eğer bir hane, kişi başı düşen geliri aylık net asgari ücretin üçte birinden az ise, o hane maddi destek almaya hak kazanmaktadır. Bu gelir sınırı güncel olarak 5.667 TL olarak belirlenmiştir.