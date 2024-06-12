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Bayram öncesi açıklandı: Başvuran karşılıksız 3.504 TL, 4.196 TL, 6.667 TL, 7.608 TL nakit destek şipşak alıyor!

Türkiye sosyal hizmetler sektöründe önemli bir dönemece giriyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ekonomik desteğe ihtiyaç duyan vatandaşlar için çeşitli yardım programları sunuyor. Bu programlar kapsamında, yaklaşık elli farklı yardım seçeneğiyle, ihtiyaç sahibi bireyler bu desteklerden yararlanmak üzere başvurularını yapabiliyorlar.

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Giriş Tarihi 13 Haziran 2024, 09:06 Güncelleme 13 Haziran 2024, 09:06
Bayram öncesi açıklandı: Başvuran karşılıksız 3.504 TL, 4.196 TL, 6.667 TL, 7.608 TL nakit destek şipşak alıyor!

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Özellikle dezavantajlı gruplar, yani kadınlar, yaşlılar ve engelliler, bu desteklerden öncelikli olarak yararlanma şansına sahiptir. Söz konusu gruplar, eğer yardıma muhtaç durumdalarsa, Aile Bakanlığı tarafından belirlenen kriterlere göre başvurularını yaparak, aylık ya da tek seferlik maddi yardım alabilmektedirler.

Bakanlık, ihtiyaç sahipliği için belirli kriterler getirmiş bulunmakta. Eğer bir hane, kişi başı düşen geliri aylık net asgari ücretin üçte birinden az ise, o hane maddi destek almaya hak kazanmaktadır. Bu gelir sınırı güncel olarak 5.667 TL olarak belirlenmiştir.

Aile Bakanlığı'nın sağladığı bazı maddi desteklerin güncel miktarları ise şu şekilde sıralanmaktadır:

Eşi vefat etmiş kadınlara aylık 1.000 TL

Yaşlılık maaşı olarak 3.504 TL

Engelli aylığı 4.196 TL

Engelli yakınına ödenen aylık 2.797 TL

Kronik hastalıklar için 7.608 TL

Silikozis hastalarına yapılan ödemeler 7.698 TL

İşe başlama yardımı 6.667 TL

İşe yönlendirme yardımı 1.700 TL

Vefat yardımı 2.423 TL

Asker çocuğu yardımı 350 TL

Asker eşi yardımı 800 TL

Öksüz ve yetimlere yönelik yardım 600 TL

Çoklu doğum yardımı 400 TL

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Destek Alma Yolları

Türkiye'de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan sosyal yardımlar için başvurular çoğunlukla e-Devlet üzerinden yapılmaktadır. Aile Destek Programı gibi programlar kapsamında yapılan başvurular, belirli şartları sağlayan bireylere maddi destek sağlamayı amaçlamaktadır. İşte başvuru süreciyle ilgili detaylar:

Başvuru Süreci: Sosyal yardım başvuruları e-Devlet üzerinden yapılır. Başvuru için e-Devlet portalına giriş yapmanız gerekmekte. Başvurunuz, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından değerlendirilecektir.

Başvuru Sonucu: Başvuru sonucu genellikle bir ay içinde belli olur. Başvuru kabul edilirse, sosyal yardım parası belirtilen hesaba veya PTT aracılığıyla yatırılır. Ödemeler genellikle her ayın ilk haftası gerçekleşir.

Daha fazla bilgi ve detaylar için Bakanlığın resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Programları

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