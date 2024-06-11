Taşkın zararları risk yönetimiyle önlenecek

Türkiye'de depremlerden sonra en fazla can ve mal kaybına sebep olan taşkınlara karşı kriz yönetimi yerine risk yönetimi stratejisi öne alınırken, bu kapsamda akarsu yataklarında yapılaşmaya gidenler ile dere yataklarını yetkisiz daraltanlara hapis ve para cezaları öngörülüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, taşkın kanunu taslağı hazırlayarak görüşe sundu.



Çıkarılması planlanan kanunla taşkınlarla mücadelede kurumların görev ve sorumluluklarının belirlenmesinden sigortacılık çalışmalarına, akarsuların ıslahından belediyelerin bu konulardaki yetkilerine, yüksek seviyede taşkın riski taşıyan alanların tespitinden taşkın tahmin ve erken uyarı çalışmalarına kadar çeşitli düzenlemeler hedefleniyor.

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