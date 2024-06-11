SMS ile maaş sorgulama ekranı! 2024 Haziran evde bakım maaşı bayramdan önce yatacak mı? Haziran ayı evde bakım maaşı ödeme tarihleri!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın yapacağı duyurunun ardından, Kurban Bayramı öncesi evde bakım maaşı ödemeleri hakkındaki araştırmalar hız kazandı. İhtiyaç sahibi vatandaşlar, 2024 Haziran ayı evde bakım maaşlarının ne zaman hesaplara yatırılacağını merakla bekliyor.

Evde bakım maaşı ödemeleri genellikle ay ortasında gerçekleşiyor. Şehir şehir yatırılan ödemeler birkaç gün içerisinde tamamlanıyor ve hak sahiplerinin hesabında görülüyor.

2024 Haziran ödemeleri de ayın 15'i itibarıyla bekleniyor. 16 Haziran'ın Kurban Bayramı olması , 15 Haziran'ın ise Cumartesi gününe denk gelişi nedeniyle evde bakım maaşı ödemelerinin 14 Haziran Cuma veya öncesindeki birkaç günde yapılması bekleniyor.