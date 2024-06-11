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SMS ile maaş sorgulama ekranı! 2024 Haziran evde bakım maaşı bayramdan önce yatacak mı? Haziran ayı evde bakım maaşı ödeme tarihleri!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koordine edilen ödemeler, ihtiyaç sahibi ailelere şehirlerine özel olarak hesaplarına aktarılıyor. Evde bakım maaşı bekleyen vatandaşlar, maaşlarının hesaplarına ne zaman yatırılacağını büyük bir merakla bekliyorlar. İşte bu sürecin tüm detayları...

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Giriş Tarihi 11 Haziran 2024, 09:03 Güncelleme 11 Haziran 2024, 09:03
SMS ile maaş sorgulama ekranı! 2024 Haziran evde bakım maaşı bayramdan önce yatacak mı? Haziran ayı evde bakım maaşı ödeme tarihleri!

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın yapacağı duyurunun ardından, Kurban Bayramı öncesi evde bakım maaşı ödemeleri hakkındaki araştırmalar hız kazandı. İhtiyaç sahibi vatandaşlar, 2024 Haziran ayı evde bakım maaşlarının ne zaman hesaplara yatırılacağını merakla bekliyor.

EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım maaşı ödemeleri genellikle ay ortasında gerçekleşiyor. Şehir şehir yatırılan ödemeler birkaç gün içerisinde tamamlanıyor ve hak sahiplerinin hesabında görülüyor.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI

2024 Haziran ödemeleri de ayın 15'i itibarıyla bekleniyor. 16 Haziran'ın Kurban Bayramı olması , 15 Haziran'ın ise Cumartesi gününe denk gelişi nedeniyle evde bakım maaşı ödemelerinin 14 Haziran Cuma veya öncesindeki birkaç günde yapılması bekleniyor.

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir.

Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER

e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım maaşları il il sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifereleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

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