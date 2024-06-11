Herkesin evinde bulunabilir! Kuyumcular fellik fellik onun peşine düştü! 7 gramı 16.786 TL

ELEKTRONİK GERİ DÖNÜŞÜM Elektronik geri dönüşüm, hem çevresel hem de ekonomik açıdan büyük bir önem taşır. Eski işlemcilerden çıkarılan altın, piyasa değerleri dikkate alındığında, önemli bir ekonomik getiri sağlamaktadır. Ancak, geri dönüşüm sürecinde kullanılan kimyasallar tehlikeli olabilmekte ve bu işlemlerin mutlaka profesyoneller tarafından yapılması gerekmektedir. Altının elektronik cihazlarda tercih edilmesinin nedenleri arasında, küçük akımları taşıma kapasitesi ve korozyona karşı dayanıklılığı yer alır.

Günümüzde modern elektronik cihazların büyük bir çoğunluğu, az miktarda da olsa altın içermektedir. Altın kullanımı sadece küçük cihazlarla sınırlı kalmayıp, büyük elektronik aletlerde de, örneğin televizyonlarda da görülmektedir. Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte altının kullanımı artmakta ve bu trendin gelecekte de devam etmesi beklenmektedir. Bu özellikler, eski işlemcileri ve diğer teknolojik atıkları değerlendirirken göz önünde bulundurulması gereken önemli faktörlerdir. Teknolojik atıkların geri dönüşümü, hem çevreye katkıda bulunur hem de ekonomik değer yaratma potansiyeline sahiptir.

Elektronik Cihazlardan Altın Çıkartma Yöntemleri Elektronik cihazlardan altın çıkartma, hem ekonomik hem de çevresel açıdan önemli bir konudur. Elektronik atıkların (e-atık) geri dönüştürülmesi, değerli metallerin yeniden kazanılmasını sağlar ve çevresel kirliliği azaltır. İşte elektronik cihazlardan altın çıkartma sürecinin detayları: E-Atıkların Toplanması ve Ayrıştırılması İlk adım, kullanılmayan veya bozuk elektronik cihazların toplanmasıdır. Bu cihazlar bilgisayarlar, cep telefonları, televizyonlar, ve diğer küçük elektronik aletler olabilir. Toplanan cihazlar, altın içeren bileşenlerin ayrıştırılması için dikkatlice sökülür. Altın genellikle baskılı devre kartlarında (PCB) ve bağlantı uçlarında bulunur.

Mekanik İşlemler Toplanan e-atıklar, fiziksel olarak daha küçük parçalara ayrılır. Bu işlem genellikle kırma, öğütme veya parçalama makineleri ile gerçekleştirilir. Bu aşamada amaç, e-atıkları homojen hale getirerek kimyasal işlemler için hazır hale getirmektir. Kimyasal İşlemler Altını e-atıklardan ayırmak için çeşitli kimyasal işlemler kullanılabilir. En yaygın yöntemler: Siyanürleme: Siyanürleme yöntemi, altın madenciliğinde yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. E-atıklar siyanür çözeltisi ile işlenir ve altın siyanür bileşiği oluşturur. Bu bileşik daha sonra çinko tozu veya diğer çöktürme ajanları kullanılarak geri kazanılır.