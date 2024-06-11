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İslam Memiş'ten 'gram altın' uyarısı: Herkes hazırlığını yapsın! Beklenen ralli tarihi... Bugün çeyrek altın ne kadar? 4-10-100 gram altın kaç para?

Finans piyasalarında öngörüleriyle tanınan İslam Memiş, özellikle altın ve döviz piyasalarındaki analizleriyle ön plana çıkıyor. Memiş, son değerlendirmelerinde ons altın ve gram altının zirveye ulaşacağı tarihler hakkında bilgi verdi ve yatırımcıları bu dönemlere karşı hazırlıklı olmaları konusunda uyardı.

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Giriş Tarihi 11 Haziran 2024, 08:05 Güncelleme 11 Haziran 2024, 08:05
İslam Memiş’ten ’gram altın’ uyarısı: Herkes hazırlığını yapsın! Beklenen ralli tarihi... Bugün çeyrek altın ne kadar? 4-10-100 gram altın kaç para?

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Finans analisti İslam Memiş, piyasaların genel seyrine ilişkin yaptığı değerlendirmelerde, yatırımcıların dikkatli ve bilinçli hareket etmeleri gerektiğini belirtiyor. Dolar kuru, BRICS üyeliği, enflasyon riski ve faiz kararları gibi faktörlerin piyasalar üzerindeki etkilerini yakından takip eden Memiş, yatırımcılara bu süreçte doğru kararlar almaları için bilgi ve analiz sunuyor.

Altın Fiyatları İçin Beklenen Ralli Tarihi

İslam Memiş, Temmuz ayından itibaren altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketlerin devam edeceğini ve yeni rallilerin yaşanacağını öngörüyor. Memiş'e göre, dolar kurunun ve ons altının yükselişi, gram altın fiyatlarını da etkileyerek 2700 lira seviyesine kadar çıkaracak. Daha da önemlisi, beklenmedik bir ekonomik veya jeopolitik gerginlik durumunda gram altının 3500 liraya kadar çıkabileceği ifade ediliyor.

Dolar Kuru ve BRICS Üyeliği

Memiş, dolar kurundaki ani yükselişin, Türkiye'nin BRICS üyeliğiyle ilgili açıklamalardan kaynaklandığını belirtiyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bu konudaki açıklamalarının ve Rusya'dan gelen destekleyici açıklamaların, döviz piyasasında hareketlenmeye neden olduğunu ifade ediyor. Ayrıca, yüksek faiz dönemlerinde borsanın cazip olmadığını ve teknik olarak borsadaki satışların bir süre daha devam edeceğini öngörüyor.

Ons Altın İçin Zirve Beklentisi

İslam Memiş, ons altının 2250-2280 dolar aralığında bir süre devam edeceğini, ancak dünya ekonomik koşullarında enflasyon riskinin devam etmesi ve ABD'deki faiz indirim sürecindeki belirsizlik nedeniyle, ons altının güvenli liman olarak talep görmeye devam edeceğini belirtiyor. Memiş, ons altının 2600-3000 dolar aralığını görmesini sürpriz olarak değerlendirmiyor.

Gram Altın ve Dolardaki Yükseliş

Gram altın, dolardaki yükselişten destek alarak 50 liralık bir artış gösterdi ve şu an 2455 lira seviyesinde seyrediyor. ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi ve 12 Haziran'da belirlenecek faiz kararı, altın fiyatlarının seyrini belirleyecek önemli faktörler arasında yer alıyor. Bu dönemde TL'ye olan talep nedeniyle altın bozduranların sayısında da artış gözlemleniyor.

Türkiye'nin BRICS Üyeliği ve Piyasalar

Türkiye'nin BRICS üyeliği konusundaki gelişmeler, döviz kurlarında ve borsa hareketlerinde önemli etkiler yaratıyor. İslam Memiş, bu tür jeopolitik gelişmelerin yatırımcılar için kritik öneme sahip olduğunu vurguluyor. Yatırımcıların bu süreçte dikkatli olması ve piyasaları yakından takip etmesi gerektiğini belirtiyor.

Borsa ve Faiz Oranları

Yüksek faiz dönemlerinde borsanın cazip olmadığını ve borsadaki satışların devam edeceğini tahmin eden Memiş, 9800 ve 9400 puan seviyelerini kritik destek noktaları olarak takip ettiğini ifade ediyor. Borsa yatırımcılarının bu seviyelere dikkat etmesi ve riskleri göz önünde bulundurması gerektiğini vurguluyor.

Enflasyon ve Altın Talebi

Dünya genelinde enflasyon riskinin devam etmesi, altının güvenli liman olarak talep görmesini sağlıyor. İslam Memiş, enflasyonun ciddi bir risk olmaya devam ettiğini ve bu durumun altın talebini canlı tuttuğunu belirtiyor. Yatırımcıların altın piyasasındaki gelişmeleri yakından takip etmesi gerektiğini vurguluyor.

Altın Fiyatlarının Seyri

İslam Memiş, altın fiyatlarının seyrine ilişkin yaptığı değerlendirmelerde, ons altının 2250-2280 dolar aralığında kalacağını, ancak Temmuz ayından itibaren yeni yükselişlerin başlayacağını öngörüyor. Gram altının ise dolardaki yükseliş ve ons altındaki artışın etkisiyle 2700 lira seviyesine ulaşacağını, hatta beklenmedik bir gerginlik durumunda 3500 liraya kadar çıkabileceğini belirtiyor.

Yatırımcılar İçin Öneriler

İslam Memiş, yatırımcılara piyasaları yakından takip etmelerini ve ani gelişmelere karşı hazırlıklı olmalarını öneriyor. Özellikle Temmuz ayından itibaren altın fiyatlarında beklenen ralliler ve yeni yükselişler, yatırımcılar için önemli fırsatlar sunabilir. Ancak, piyasaların volatilitesine karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.

4 Gram Altın Ne Kadar, Kaç TL?

4 gram altın, 9541,76 TL'ye karşılık gelmektedir.

10 Gram Altın Ne Kadar, Kaç TL?

10 gram altın, 23896,54 TL'ye karşılık gelmektedir.

100 Gram Altın Ne Kadar, Kaç TL?

100 gram altın, 238543,90 TL'ye karşılık gelmektedir.

İslam Memiş, altın fiyatları için hangi tarihi öngörüyor?

Memiş, Temmuz ayından itibaren altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketlerin ve rallilerin başlayacağını öngörüyor.

Dolar kurundaki artışın sebebi nedir?

Memiş'e göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın BRICS üyeliğiyle ilgili açıklamaları ve Rusya'dan gelen destekleyici açıklamalar, dolar kurundaki artışa neden olmuştur.

Ons altın için zirve beklentisi nedir?

İslam Memiş, ons altının 2250-2280 dolar aralığında kalacağını, ancak 2600-3000 dolar aralığını görmesinin sürpriz olmayacağını belirtmiştir.

Gram altın fiyatları ne durumda?

Gram altın, dolardaki yükselişten destek alarak şu an 2455 lira seviyesinde bulunmaktadır.

Enflasyon riski altın talebini nasıl etkiliyor?

Enflasyon riskinin devam etmesi, güvenli liman olarak görülen altına olan talebi canlı tutmaktadır.

Not: Burada yer alan değerlendirmeler yatırım kapsamında değildir. Haberimizde kesinlikle yatırım tavsiyesinde bulunulmamıştır.

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