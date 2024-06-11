Dikkat altını böyle aldıysanız... Kenarda köşede gram ile çeyrek altını olanlar hemen bakın!

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Altın sadece güzel bir takı malzemesi olmanın ötesinde ekonominin de vazgeçilmezlerinden biri. Dayanıklılığı, nadir bulunması ve eşsiz parlaklığı, altını değerli kılan başlıca özellikler arasında. Yatırımcılar için de güvenli bir liman olan altın, portföy çeşitlendirmesinde önemli bir rol oynuyor. Peki, sahte altınla karşılaşmamak için nelere dikkat etmeliyiz?

SAHTE ALTIN YAKAYI BÖYLE ELE VERİYOR Gerçek altın sabit ve parlak bir ışıltıya sahiptir ve ışık koşulları değişse bile renk tonunda önemli bir değişiklik olmaz. Sahte altın ise genellikle daha mat bir görünüme sahip olup, farklı ışık koşullarında renk değiştirebilir.