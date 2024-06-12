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Kuyumcular Acil Kodla Duyurdu: Bayram Sonrası Altın Fiyatı Kaç Para Olacak?

İstanbul Kapalıçarşı'nın deneyimli kuyumcuları, tarihi ticaret merkezinin derinliklerinde, altın piyasasındaki gelecekteki hareketleri öngördüler. Bayram sonrasında altın fiyatlarının yükselişe geçeceğini öne süren esnaflar, yatırımcılara yeni kapılar açmayı vadediyor. Bu tahminler, hem yerel hem de uluslararası ekonomik dinamiklerin detaylı bir analizi sonucunda ortaya konmuş durumda. Özellikle düğün sezonunun başlaması ve ekonomik belirsizlikler nedeniyle güvenli liman arayışının artması, altın fiyatlarında beklenen artışın temelini oluşturuyor. Kapalıçarşı esnafının bu derinlemesine görüşleri, yatırımcılara kritik bir yol gösterici olmakla kalmayıp, piyasadaki dalgalanmaları da şekillendiriyor gibi görünüyor.

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Giriş Tarihi 13 Haziran 2024, 09:20 Güncelleme 13 Haziran 2024, 09:20
Kuyumcular Acil Kodla Duyurdu: Bayram Sonrası Altın Fiyatı Kaç Para Olacak?

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Altın yatırımları konusunda kararsız olan yatırımcılara Kapalıçarşı esnafları, sabırlı olmalarını ve panik yapmadan piyasadaki gelişmeleri takip etmelerini öneriyor. Yatırımcılara, düşük fiyatları fırsat bilip değerlendirmeleri, yüksek fiyatlar sırasında ise satış yapmamaları tavsiye ediliyor.

Altın Piyasasında Dalgalanma Devam Ediyor

Son dönemlerde ons altın fiyatlarındaki istikrarsızlık, yatırımcıları zor durumda bırakıyor. 2.300 dolar seviyelerinde dalgalanan ons altın, yatırımcıların karar verme süreçlerini etkiliyor. Gram altın fiyatları da bu durumdan doğrudan etkileniyor ve farklı fiyat aralıklarında işlem görüyor.

Kapalıçarşı Esnafından Yatırım Tavsiyesi

Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren kuyumcular, altın yatırımı yapmanın şu an için uygun zaman olduğunu belirtiyor. Altın fiyatlarının her yaz mevsimi öncesinde yükselme eğiliminde olduğunu ifade eden esnaflar, "Fiyatlar düşükken yatırım yapmak en doğrusudur. Yükselirken almak, yatırımcılar için uzun vadede risk taşır," şeklinde konuştu.

Gram Altın Fiyatı Ne Olacak?

Kapalıçarşı kuyumcularına göre, gram altın fiyatları kısa vadede tekrar yükselişe geçecek. Geçtiğimiz aylarda 2.750 TL'ye kadar çıkan gram altın, bir süre düşüş yaşasa da kuyumcular bu seviyeye kısa sürede tekrar ulaşılacağını ve yıl sonuna doğru 2.850 TL üzerine çıkılacağını öngörüyor. Esnaflar, "Gram altın için bugünkü fiyatlar geçici. Yakında fiyatlar yine yükselecek ve yatırımcılar için kazançlı bir dönem başlayacak," dedi.

Güncel Altın Fiyatları

Gram Altın Fiyatı

  • Alış fiyatı: 2.386,61 lira
  • Satış fiyatı: 2.431,04 lira

Çeyrek Altın Fiyatı

  • Yeni çeyrek alış fiyatı: 3.887 lira
  • Yeni çeyrek satış fiyatı: 3.948 lira
  • Eski çeyrek alış fiyatı: 3.839 lira
  • Eski çeyrek satış fiyatı: 3.890 lira

Yarım Altın Fiyatı

  • Yeni yarım alış fiyatı: 7.799 lira
  • Yeni yarım satış fiyatı: 7.889 lira
  • Eski yarım alış fiyatı: 7.666 lira
  • Eski yarım satış fiyatı: 7.754 lira

Tam Altın Fiyatı

  • Yeni tam alış fiyatı: 15.473 lira
  • Yeni tam satış fiyatı: 15.724 lira
  • Eski tam alış fiyatı: 15.342 lira
  • Eski tam satış fiyatı: 15.483 lira

Ata Lira Fiyatı

  • Yeni Ata altın alış fiyatı: 15.882 lira
  • Yeni Ata altın satış fiyatı: 16.136 lira
  • Eski Ata altın alış fiyatı: 15.834 lira
  • Eski Ata altın satış fiyatı: 15.988 lira

Ata Beşli Altın Fiyatı

  • Yeni Ata beşli altın alış fiyatı: 79.747 lira
  • Yeni Ata beşli altın satış fiyatı: 80.614 lira
  • Eski Ata beşli altın alış fiyatı: 79.506 lira
  • Eski Ata beşli altın satış fiyatı: 80.252 lira

Gremse Altın Fiyatı

  • Yeni gremse altın alış fiyatı: 38.618 lira
  • Yeni gremse altın satış fiyatı: 39.264 lira
  • Eski gremse altın alış fiyatı: 38.624 lira
  • Eski gremse altın satış fiyatı: 38.900 lira

Not: Burada yer alan değerlendirmeler yatırım kapsamında değildir. Haberimizde kesinlikle yatırım tavsiyesinde bulunulmamıştır.

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