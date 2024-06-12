Kuyumcular Acil Kodla Duyurdu: Bayram Sonrası Altın Fiyatı Kaç Para Olacak?

Gram Altın Fiyatı Ne Olacak?
Kapalıçarşı kuyumcularına göre, gram altın fiyatları kısa vadede tekrar yükselişe geçecek. Geçtiğimiz aylarda 2.750 TL'ye kadar çıkan gram altın, bir süre düşüş yaşasa da kuyumcular bu seviyeye kısa sürede tekrar ulaşılacağını ve yıl sonuna doğru 2.850 TL üzerine çıkılacağını öngörüyor. Esnaflar, "Gram altın için bugünkü fiyatlar geçici. Yakında fiyatlar yine yükselecek ve yatırımcılar için kazançlı bir dönem başlayacak," dedi.
Ata Beşli Altın Fiyatı
- Yeni Ata beşli altın alış fiyatı: 79.747 lira
- Yeni Ata beşli altın satış fiyatı: 80.614 lira
- Eski Ata beşli altın alış fiyatı: 79.506 lira
- Eski Ata beşli altın satış fiyatı: 80.252 lira
Gremse Altın Fiyatı
- Yeni gremse altın alış fiyatı: 38.618 lira
- Yeni gremse altın satış fiyatı: 39.264 lira
- Eski gremse altın alış fiyatı: 38.624 lira
- Eski gremse altın satış fiyatı: 38.900 lira
Not: Burada yer alan değerlendirmeler yatırım kapsamında değildir. Haberimizde kesinlikle yatırım tavsiyesinde bulunulmamıştır.
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