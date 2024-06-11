Cari açık Nisan’da beklentinin altında

Türkiye'nin cari işlemler hesabı Nisan ayında 5 milyar 285 milyon dolar ile piyasa beklentisi olan 6.1 milyar doların altında kaldı. Cari işlemler açığı Ocak-Nisan döneminde ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 45.7 azalışla 16.1 milyar dolara indi. Böylelikle zirve noktası olan Mayıs 2023'te 57 milyar dolar olarak gerçekleşen yıllık cari işlemler açığı, sonraki aylarda 25.6 milyar dolar azalarak Nisan 2024 itibarıyla 31.5 milyar dolara indi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Nisan'da yıllıklandırılmış cari işlemler açığında takvim etkisiyle gözlenen sınırlı artışın geçici olduğunu, Mayıs'ta açığın önemli ölçüde daralmasının beklendiğini bildirdi.

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