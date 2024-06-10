PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

25 bin TL'ye 1 DÖNÜM ARAZİ! 1 telefon parasından daha ucuz! İstanbul, Ankara, İzmir'den başvuran tapuyu alıyor

Milli Emlak tarafından sunulan cazip fiyatlı arsa satışları, ev sahibi olmak isteyenler için büyük bir fırsat olmaya devam ediyor. Bu kampanya, arsa almayı planlayanlar için önemli bir adım atma şansı sunuyor. Bu kampanya, arsa almayı düşünenler için özellikle maliyetlerin yüksek olduğu bu dönemlerde, ekonomik açıdan ulaşılabilir bir seçenek oluşturarak, birçok kişinin ev sahibi olma hayalini gerçeğe dönüştürme potansiyeline sahiptir. Milli Emlak'ın sunduğu bu özel fırsatlar, farklı bölgelerdeki çeşitli arsaları kapsayarak geniş bir yelpazede ihtiyaçlara cevap vermekte.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 11 Haziran 2024, 09:10 Güncelleme 11 Haziran 2024, 09:12
25 bin TL’ye 1 DÖNÜM ARAZİ! 1 telefon parasından daha ucuz! İstanbul, Ankara, İzmir’den başvuran tapuyu alıyor

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Milli Emlak, gayrimenkul sektöründe yeni bir kampanya ile dikkatleri üzerine çekiyor. Gayrimenkul piyasasında uygun fiyatlı tapu fırsatlarıyla adından söz ettiren Milli Emlak, bu kampanya ile vatandaşların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Özellikle ekonomik zorluklarla mücadele edenler için önemli bir ferahlama sağlayacak olan bu fırsat, ev sahibi olmayı düşünenler için kaçırılmayacak nitelikte.

25 bin TL'ye satılık arsa25 bin TL'ye satılık arsa

25 BİN TL'YE 1 DÖNÜM ARSA

Tahmin Edilen İhale Bedeli ₺25.000,00
Teminat Bedeli ₺5.000,00
Uygun Yüzölçümü 1.551,16 m²
İhale Tarihi 03/07/2024
İhale Saati 10:30
İhale Yeri Kütahya
İletişim Adresi https://kutahya.csb.gov.tr/
Telefon (274) 412 44 22

Taşınmaz No 43080102371
Pafta/Ada/Parsel J22-C-13-D-3/131/179
İmar Durumu Hayır
İmar Özellik Adı
Yasal Dayanak 2886 / 45
Taşınmaz Yüzölçümü 1.551,16 m²
Hazine Hissesi /
Uygun Görülen Yüzölçümü 1.551,16 m²

25 bin TL'ye satılık arazi25 bin TL'ye satılık arazi

24 AY TAKSİTLE ÖDEME KOLAYLIĞI

Milli Emlak tarafından satışa sunulan taşınmazlarda alıcılarına çeşitli avantajlar da sunuluyor. Bunlar arasında 5 yıl boyunca emlak vergisi muafiyeti hakkı ve isteyenlere 24 ay eşit taksitle ödeme kolaylığı gibi imkanlar bulunuyor.

Milli Emlak'ın piyasaya sunduğu gayrimenkuller arasında kullanılmayan devlet arazilerinden inşaat alanlarına, küçük bahçelerden konutlara kadar geniş bir yelpaze bulunuyor. En önemlisi, bu emlaklar en uygun fiyat seçenekleriyle satışa sunulmuş durumda.

Özellikle az ve orta gelir seviyesindeki bireyler için mülk edinme imkanlarını artırmak amacıyla, Milli Emlak, TOKİ'nin konut sunma çabalarına ilave olarak ekonomik maliyetli arsa ve arazi satışlarını çoğalttı. Bu ekonomik fiyatlar, bir mülk sahibi olma hayali kuranlar ve emlak yatırımı yapmak isteyenler için olumlu bir haber niteliği taşıyor.

Milli Emlaktan peynir ekmek gibi satılan ucuz arsa ilanları duyuruldu! 10,20,30 bin TLye tapuyu cebinize koyun!Milli Emlaktan peynir ekmek gibi satılan ucuz arsa ilanları duyuruldu! 10,20,30 bin TLye tapuyu cebinize koyun!
Milli Emlak'tan peynir ekmek gibi satılan ucuz arsa ilanları duyuruldu! 10,20,30 bin TL'ye tapuyu cebinize koyun!

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan CHP Genel Merkezi’nde Özgür Özel ile bir araya gelecek! 18 yıl sonra kritik ziyaret
Aşırı sağın yükselişi yaşlı kıtayı sarstı! Yazarlardan değerlendirme: Avrupa ektiğini biçiyor! Göçmen karşıtlığının bedelini ırkçılığın yükselmesiyle ödüyor
Casper
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Gazze’de ateşkes kararı aldı! Hamas’tan flaş açıklama: İş birliğine hazırız
Başbakan Erdoğan’dan Başkan Erdoğan’a... CHP’ye ziyaretin dünü ve bugünü! Altı ok önünde tarihi kare: Baykal’la havuç kokteyli sohbet
Piyasalar gözünü Fed’e çevirdi! Faiz beklentisi ne yönde? Dolar, altın, euro...
CEHENNEM ÇÖL SICAKLARI GELİYOR | Kavrulacağız! Uzmanlardan peş peşe uyarı: Bu iki güne dikkat | 11 Haziran 2024 hava durumu
İKRAMİYE TAKVİMİ HAZIR | Bugün sıra BAĞ-KUR emeklilerinde! İşte SSK’lıların maaş gününe göre ödeme tarihleri
Avrupa parçalanıyor! Parlamentoda aşırı sağın zaferinin anlamı ne? Macron’un erken seçim kumarı nasıl sonuçlanacak?
İstanbul Esenyurt’ta korku dolu anlar! Gece yarısı 8 araç ve iş yeri kundaklandı
BES’i olana hem emeklilik hem kredi: Yeni kolaylık başladı! Sistem nasıl uygulanacak?
Jose Mourinho’dan Jayden Oosterwolde ve Ferdi Kadıoğlu’na ’kalın’ telefonu
Melih Gökçek’ten A Haber’de bomba Mansur Yavaş kulisi: AK Parti’den cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor
Varşova’da 90’ıncı dakikada yıkıldık! Polonya: 2-1 Türkiye
Başkan Erdoğan-İlham Aliyev görüşmesi sonrası uluslararası topluma Gazze çağrısı
SON DAKİKA