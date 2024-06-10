25 bin TL’ye 1 DÖNÜM ARAZİ! 1 telefon parasından daha ucuz! İstanbul, Ankara, İzmir’den başvuran tapuyu alıyor

Milli Emlak, gayrimenkul sektöründe yeni bir kampanya ile dikkatleri üzerine çekiyor. Gayrimenkul piyasasında uygun fiyatlı tapu fırsatlarıyla adından söz ettiren Milli Emlak, bu kampanya ile vatandaşların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Özellikle ekonomik zorluklarla mücadele edenler için önemli bir ferahlama sağlayacak olan bu fırsat, ev sahibi olmayı düşünenler için kaçırılmayacak nitelikte.
25 bin TL'ye satılık arsa
25 BİN TL'YE 1 DÖNÜM ARSA
|Tahmin Edilen İhale Bedeli
|₺25.000,00
|Teminat Bedeli
|₺5.000,00
|Uygun Yüzölçümü
|1.551,16 m²
|İhale Tarihi
|03/07/2024
|İhale Saati
|10:30
|İhale Yeri
|Kütahya
|İletişim Adresi
|https://kutahya.csb.gov.tr/
|Telefon
|(274) 412 44 22
|Taşınmaz No
|43080102371
|Pafta/Ada/Parsel
|J22-C-13-D-3/131/179
|İmar Durumu
|Hayır
|İmar Özellik Adı
|
|Yasal Dayanak
|2886 / 45
|Taşınmaz Yüzölçümü
|1.551,16 m²
|Hazine Hissesi
|/
|Uygun Görülen Yüzölçümü
|1.551,16 m²
25 bin TL'ye satılık arazi
24 AY TAKSİTLE ÖDEME KOLAYLIĞI
Milli Emlak tarafından satışa sunulan taşınmazlarda alıcılarına çeşitli avantajlar da sunuluyor. Bunlar arasında 5 yıl boyunca emlak vergisi muafiyeti hakkı ve isteyenlere 24 ay eşit taksitle ödeme kolaylığı gibi imkanlar bulunuyor.