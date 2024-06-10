25 bin TL’ye 1 DÖNÜM ARAZİ! 1 telefon parasından daha ucuz! İstanbul, Ankara, İzmir’den başvuran tapuyu alıyor

Milli Emlak, gayrimenkul sektöründe yeni bir kampanya ile dikkatleri üzerine çekiyor. Gayrimenkul piyasasında uygun fiyatlı tapu fırsatlarıyla adından söz ettiren Milli Emlak, bu kampanya ile vatandaşların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Özellikle ekonomik zorluklarla mücadele edenler için önemli bir ferahlama sağlayacak olan bu fırsat, ev sahibi olmayı düşünenler için kaçırılmayacak nitelikte.