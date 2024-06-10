SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

THY'ye 2023 yılının ihracat şampiyonu ödülü

Başkan Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen TİM'in 31'inci Olağan Genel Kurulu ve İhracat Şampiyonları Ödül töreninde THY 2023 yılında 21 Milyar dolarlık ihracatı ile 'ihracat şampiyonu' ödülüne layık görüldü.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 10 Haziran 2024, 15:17 Güncelleme 10 Haziran 2024, 15:17
THY’ye 2023 yılının ihracat şampiyonu ödülü

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

TİM Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 31'inci Olağan Genel Kurulu ve İhracat Şampiyonları Ödül törenini gerçekleştirdi.

Söz konusu törende THY 2023 yılında 21 Milyar dolarlık ihracatı ile 'ihracat şampiyonu' ödülüne layık görüldü.

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, ödülü Başkan Erdoğan'dan aldı.

30 MİLYAR DOLARLIK HEDEF!
Alınan ödülle ilgili açıklamalarda bulunan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, " Ülkemizde çok büyük potansiyeller var. Ülkemize 3 bin dolar para bırakabilecek turist segmentlerine yoğunlaştığımızda ihracat fazlamız daha da artacaktır. Bununla ilgili bizim özel programlarımız var. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Meksika, Japonya, Kore, Çin, Endonezya Malezya olmak üzere 11 tane ülke belirledik. Bu ülkelerden 10 milyon turist getirip ülkemize 30 milyar dolar gelir getirmek üzere Turizm Bakanlığımızla, TGA ile ve hizmet ihracatındaki ilgili paydaşlarımızla çalışmalarımız var. Çalışmalarımızın sonuç verdiğini görüyoruz, bu da yeni başarılar için azim ve şevkimizi arttırıyor" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan davet etti! Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Türkiye’de... Gardaşlığı pekiştirme vakti
FETÖ’de mektuplu itiraf cinsel ifşaat! Satır satır sistematik işkence | Şer yuvasından yeni görüntüler: Elebaşı Gülen bitik
İHH
Kim bu Ankara’yı karıştan ’köpekvelisi’? Karantinayı deldi ’peygamberler şehri’ne hakaret etti: Büyüyen kuduz tehlikesi, ayak bağı mama lobisi
2024 TORBA YASADA NELER VAR? Doğalgaz fatura desteği, 3600 ek gösterge, emekliye zam, Bağ-Kurluya 7200 gün prim, taşerona kadro...
Türkiye Güllü Çolak’ı konuşuyor | Müge Anlı kıyma makinesini buldu! Metal kaşığı bile öğütüyor! Komşu itiraf etti: Bana kocamı kıtır kıtır doğramayı teklif etti
Avrupa parçalanıyor! Parlamentoda aşırı sağın zaferinin anlamı ne? Macron’un erken seçim kumarı nasıl sonuçlanacak?
İşsizlik düşüyor: TÜİK nisan ayı verilerini açıkladı | 11 yılın en düşüğü!
Müsilaj yine hortladı! Çocuğunuzda kusma ve ishal varsa dikkat! Uzman isimden flaş uyarı
Ekipler sahaya indi! Hem marketler hem restoranlar... Kurban Bayramı öncesi sıkı denetim
Fenerbahçe’de ilk ayrılık! İşte yeni takımı ve dev bonservis bedeli
EN SICAK YAZ | Uzmanlardan flaş uyarı! O iki gün 45 dereceyi bulacak | Sıcaklıklar ne zaman düşecek? Meteoroloji açıkladı! Bayramda hava nasıl olacak?
İsrail’in Nuseyrat Mülteci Kampı saldırısının perde arkası ortaya çıktı! İstihbarat ABD’den! Filistinli gibi sızmışlar
YKS’de yapay zekalı kopya! Anında yakalandı
Galatasaray’da sürpriz gelişme: Sözleşmesi feshediliyor! Yeni plan ne olacak?
SON DAKİKA