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Memurlara maaş ödemesinde bayram önceliği! 4a,4b,4c'lilerin gözü kulağı orada! 14 Haziran Cuma günü...

Memur ve emekli maaşları erken yatacak mı sorusu için araştırmalar hızlandı. Emekli ve memur maaşı ödemeleri için gözler Hazine ve Maliye Bakanlığına çevrildi. Kurban Bayramı bu yıl 16 Haziran Pazar günü başlarken, 9 günlük tatil sebebiyle memurlar cuma gününden itibaren izinli olacak. SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri ve memurlar, maaş ödemelerinin hangi tarihte yapılacağını merak ediyor. İşte Haziran ayı maaş ödeme tarihleri...

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Giriş Tarihi 08 Haziran 2024, 15:12 Güncelleme 08 Haziran 2024, 15:21
Memurlara maaş ödemesinde bayram önceliği! 4a,4b,4c’lilerin gözü kulağı orada! 14 Haziran Cuma günü...

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Memur maaşları erken yatacak mı sorusu için araştırmalar hızlandı. Emekli ve memur maaşı ödemeleri için gözler Hazine ve Maliye Bakanlığına çevrildi. Kurban Bayramı bu yıl 16 Haziran Pazar günü başlarken 9 günlük tatil sebebiyle memurlar cuma gününden itibaren izinli olacak. İşte bayrama özel maaş ödeme tarihleri...

MEMUR HAZİRAN AYI MAAŞLARI ERKEN ÖDENECEK Mİ?

Memur maaşları normalde her ayın 15'inde hesaplara yatırılıyor. 15 Haziran Cumartesi günü Arefe günü olması nedeniyle maaş ödemelerinin bir gün öncesinde yani Cuma günü hesaplara yatırılması bekleniyor. Ancak konuyla ilgili henüz resmi açıkalama gelmedi.

SSK, BAĞ-KUR, EMEKLİ SANDIĞI HAZİRAN AYI MAAŞLARI ERKEN ÖDENİR Mİ?

🔴 SSK emeklileri 17 ve 26'sı arasında,

🔴 Bağ-Kur emeklileri ise her ayın 25-28'i arasında maaş ödemelerini alır.

Emekli Sandığı kapsamında maaş alan emekliler ödemelerini her ayın ilk beş gününde aldıkları için zaten Haziran ayı maaşları hesaplarına yatırılmış oluyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Haziran ayı maaş ödemelerinin ise bayram önce yatırılması beklentiler arasında yer alsa da konuya dair henüz bir açıklama yapılmadı.

2023 YILINDA BAYRAMDAN ERKENDEN HESAPLARA AKTARILMIŞTI

Kurban Bayramı geçtiğimiz yıl 28 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde idrak edilmişti. Geçtiğimiz sene SSK emeklilerine ödemeler bayram sebebiyle 17-21 Haziran'da, Bağ-Kur emeklilerine 22 Haziran'da ve Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlara ise 23 Haziran'da aylıkları ödenmişti.

4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

BAĞ-KUR MAAŞ ÖDEME GÜNLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

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