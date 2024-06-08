Memurlara maaş ödemesinde bayram önceliği! 4a,4b,4c’lilerin gözü kulağı orada! 14 Haziran Cuma günü...

2023 YILINDA BAYRAMDAN ERKENDEN HESAPLARA AKTARILMIŞTI
Kurban Bayramı geçtiğimiz yıl 28 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde idrak edilmişti. Geçtiğimiz sene SSK emeklilerine ödemeler bayram sebebiyle 17-21 Haziran'da, Bağ-Kur emeklilerine 22 Haziran'da ve Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlara ise 23 Haziran'da aylıkları ödenmişti.
4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.
BAĞ-KUR MAAŞ ÖDEME GÜNLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,
Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.