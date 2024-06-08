Memurlara maaş ödemesinde bayram önceliği! 4a,4b,4c’lilerin gözü kulağı orada! 14 Haziran Cuma günü...

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Memur maaşları erken yatacak mı sorusu için araştırmalar hızlandı. Emekli ve memur maaşı ödemeleri için gözler Hazine ve Maliye Bakanlığına çevrildi. Kurban Bayramı bu yıl 16 Haziran Pazar günü başlarken 9 günlük tatil sebebiyle memurlar cuma gününden itibaren izinli olacak. İşte bayrama özel maaş ödeme tarihleri...

MEMUR HAZİRAN AYI MAAŞLARI ERKEN ÖDENECEK Mİ? Memur maaşları normalde her ayın 15'inde hesaplara yatırılıyor. 15 Haziran Cumartesi günü Arefe günü olması nedeniyle maaş ödemelerinin bir gün öncesinde yani Cuma günü hesaplara yatırılması bekleniyor. Ancak konuyla ilgili henüz resmi açıkalama gelmedi.