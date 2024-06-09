Altın sahipleri sevinçten dört dönecek! "Kemerlerinizi bağlayın, çok yakında başlıyor"

Küresel ekonomik belirsizliklerin etkisi altında altın fiyatlarının her geçen gün yükseldiğini belirten İslam Memiş, "Ons altın için 2350 dolar ve gram altın için 3000 lira hedefimiz var" dedi. Memiş bu hedeflerin agresif bir yükselişi işaret ettiğini fakat bu durumun kendilerini şaşırtmadığını ifade etti.