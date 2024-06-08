1.1 milyon kişiye torba yasa tarifesi! 2. EYT gibi yüzleri güldürecek! Bağkur 7200 prim gün sayısı + 3600 ek gösterge tarihi...

3600 Ek Gösterge 3600 ek gösterge düzenlemesi, kamu personeli ve hak sahiplerinin ek göstergelerinin yeniden düzenlenmesini kapsıyor. Bu düzenleme, 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir ve birinci dereceye yükselen devlet memurları için de 3600 ek gösterge düzenlemesi yapılacak.

TORBA YASA NE ZAMAN ÇIKACAK? Düzenlemenin taslak metninin ne zaman hazırlanacağı ve görüşülmek üzere Meclis Başkanlığı'na ne zaman sunulacağı henüz bilinmiyor.

YENİ YARGI PAKETİ TORBA YASADA VAR MI? İçerisinde genel olarak infaz düzenlemelerinin yer aldığı torba kanun teklifi kamuoyunda 8. yargı paketi olarak kabul ediliyordu. Düzenleme Mart ayı başında Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Bu torba kanun teklifiyle şuan beklenen ve içerisinde Bağ-Kur 7200 günde emeklilik, 3600 ek gösterge gibi olası düzenlemelerin yer alması beklenen torba yasa birbirinden farklıdır. İzmirde 55 bin TLlik 914 m2 araziyi kapan alıyor! Prefabrik ev isteyene 24 taksitli ucuz arsa satışı başladı... İzmir'de 55 bin TL'lik 914 m2 araziyi kapan alıyor! Prefabrik ev isteyene 24 taksitli ucuz arsa satışı başladı...