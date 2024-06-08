1.1 milyon kişiye torba yasa tarifesi! 2. EYT gibi yüzleri güldürecek! Bağkur 7200 prim gün sayısı + 3600 ek gösterge tarihi...

2024 yılına girerken, torba yasa tasarısı çalışanlar başta olmak üzere tüm kamuoyunun gündeminde önemli bir yer tutuyor. 3600 ek gösterge, taşerona kadro, Bağkur prim gün sayısı ve 9. Yargı Paketi gibi kritik düzenlemelerin bu torba yasada yer alması bekleniyor. İşte detaylar...
TORBA YASA MADDELERİ VE DURUMU
Bağ-Kur 7200 Prim Gün Sayısı
Bağ-Kur prim gün sayısının 9000 günden 7200 güne düşürülmesi konusunda çalışmalar devam ediyor.
Ev Hanımlarına Prim Desteği
Ev hanımlarına yönelik isteğe bağlı sigorta kapsamında 3'te 1 prim desteği sağlanacak. Bu kapsamda, ev hanımlarının emekliliği için prim desteği verilecek.