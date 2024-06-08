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1.1 milyon kişiye torba yasa tarifesi! 2. EYT gibi yüzleri güldürecek! Bağkur 7200 prim gün sayısı + 3600 ek gösterge tarihi...

2024 yılı için torba yasa, özellikle çalışanlar ve kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. 3600 ek gösterge, taşerona kadro, Bağkur prim gün sayısı ve 9. Yargı Paketi gibi önemli maddeleri içermesi beklenen torba yasa, TBMM'de yapılan görüşmelerin ardından oylamaya sunulacak. Kabul edilmesinin ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. İşte beklenen torba yasa maddeleri...

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Giriş Tarihi 08 Haziran 2024, 20:28 Güncelleme 08 Haziran 2024, 20:28
1.1 milyon kişiye torba yasa tarifesi! 2. EYT gibi yüzleri güldürecek! Bağkur 7200 prim gün sayısı + 3600 ek gösterge tarihi...

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2024 yılına girerken, torba yasa tasarısı çalışanlar başta olmak üzere tüm kamuoyunun gündeminde önemli bir yer tutuyor. 3600 ek gösterge, taşerona kadro, Bağkur prim gün sayısı ve 9. Yargı Paketi gibi kritik düzenlemelerin bu torba yasada yer alması bekleniyor. İşte detaylar...

TORBA YASA MADDELERİ VE DURUMU

Bağ-Kur 7200 Prim Gün Sayısı

Bağ-Kur prim gün sayısının 9000 günden 7200 güne düşürülmesi konusunda çalışmalar devam ediyor.

Ev Hanımlarına Prim Desteği

Ev hanımlarına yönelik isteğe bağlı sigorta kapsamında 3'te 1 prim desteği sağlanacak. Bu kapsamda, ev hanımlarının emekliliği için prim desteği verilecek.

3600 Ek Gösterge

3600 ek gösterge düzenlemesi, kamu personeli ve hak sahiplerinin ek göstergelerinin yeniden düzenlenmesini kapsıyor. Bu düzenleme, 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir ve birinci dereceye yükselen devlet memurları için de 3600 ek gösterge düzenlemesi yapılacak.

TORBA YASA NE ZAMAN ÇIKACAK?

Düzenlemenin taslak metninin ne zaman hazırlanacağı ve görüşülmek üzere Meclis Başkanlığı'na ne zaman sunulacağı henüz bilinmiyor.

YENİ YARGI PAKETİ TORBA YASADA VAR MI?

İçerisinde genel olarak infaz düzenlemelerinin yer aldığı torba kanun teklifi kamuoyunda 8. yargı paketi olarak kabul ediliyordu. Düzenleme Mart ayı başında Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Bu torba kanun teklifiyle şuan beklenen ve içerisinde Bağ-Kur 7200 günde emeklilik, 3600 ek gösterge gibi olası düzenlemelerin yer alması beklenen torba yasa birbirinden farklıdır.

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