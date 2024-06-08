SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Kamu işçilerine ek ödeme! Bayram öncesi hesaplarda olacak... İşte İlave tediye tarihi...

Son dakika haberleri... Kamu işçilerine ek ödeme! Devlet ve bağlı kurumlarda çalışan işçilerin ilave tediye ödemeleri Kurban Bayramı öncesi hesaplara yatacak. İşte ödeme tarihi...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 08 Haziran 2024, 09:41 Güncelleme 08 Haziran 2024, 09:56
Kamu işçilerine ek ödeme! Bayram öncesi hesaplarda olacak... İşte İlave tediye tarihi...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Kamu işçilerine yapılacak ek ödemelerin ikinci yarısının ödeme tarihi belli oldu.

KURBAN BAYRAMIDAN ÖNCE HESAPLARDA
Ödemeler Kurban Bayramından önce hesaplarda olacak.

İŞTE İLAVE TEDİYE TARİHİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararına göre devlet ve bağlı kurumlarda çalışan işçilerimizin ilave tediye ödemelerinin ikinci yarısının ödeme tarihleri belli oldu.

İlk ödeme Kurban Bayramı öncesinde 14.06.2024 tarihinde, İkinci ödeme 13.12.2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Kamuda çalışan işçilerimiz için hayırlı olsun."

Yüksek tazminat imkanı: Ödemeyi artırmak için ne zaman ayrılmak gerek? Kıdem hesabına neler, nasıl katılabilir?Yüksek tazminat imkanı: Ödemeyi artırmak için ne zaman ayrılmak gerek? Kıdem hesabına neler, nasıl katılabilir?

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
YKS maratonu başlıyor! Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM Başkanı’ndan Ali Koç’a telefon! O bölgede sınava girecekler dikkat
Başkan Erdoğan 11 Haziran’da CHP’yi ziyaret edecek! Masada hangi konular var? Özgür Özel’den ziyaret için özel sipariş
Türk Telekom
7 deney tek hedef! Türkiye’nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever’in uzay yolculuğu için geri sayım başladı
Büyük tehlike! Dijital Telif Yasası çıkmazsa sinema sektörü de kaybedecek!
Gündem Gazze! D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi İstanbul’da toplanıyor
Yatırım değil kabus oldu! Meta’ya davalar yolda
Yüksek tazminat imkanı: Ödemeyi artırmak için ne zaman ayrılmak gerek? Kıdem hesabına neler, nasıl katılabilir?
Somer Sivrioğlu’ndan manidar paylaşım! Deniz Akkaya çıldırdı: O şişkoya dava açacağım
Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen’e Kopenhag’da saldırı: 1 kişi tutuklandı
Başkan Erdoğan’dan 28 Şubat artıklarına uyarı: O günler geride kaldı | Milli Eğitim Akademisi geliyor
Birleşmiş Milletler, soykırımcı İsrail’i ’çatışma bölgelerinde çocuklara zarar veren’ ülkelerin olduğu kara listeye aldı
FETÖ’de ’MÖZ’ cuntası! ’Kadim Abiler’ operasyonunda Gülen’in dostuna ’ölümlü’ veliahtına ’tecavüzlü’ tasfiye: Şer yuvasından yeni görüntü
Başkan Erdoğan, Astronot Tuva Cihangir Atasever ile canlı bağlantıda konuştu
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’dan ’enflasyon’ mesajı! Kademe kademe tek hane... O tarihi işaret etti
SON DAKİKA