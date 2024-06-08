Yüksek tazminat imkanı: Ödemeyi artırmak için ne zaman ayrılmak gerek? Kıdem hesabına neler, nasıl katılabilir?

1 Çalışanların en önemli güvencesi kıdem tazminatı. Özel sektör çalışanları işten ayrılırken, emekli olurken kıdem tazminatıyla toplu para alma imkanı elde ediyor. Bu para son ücret üzerinden hesaplanırken, yüksek ödeme için hem doğru hesaplanması hem de işten ayrılma tarihi önem taşıyor. İşte tazminat hesabına ilişkin merak edilen soruların yanıtları...

2 TAZMİNAT NASIL HESAPLANIYOR?

Kendi istek ve kusuru dışında ayrılanlar ile emeklilik, askerlik, kadınlar için evlilik ve haklı fesih gibi sebeplerle işten çıkanlar işyerinde en az 1 yıllık çalışmaları varsa kıdem tazminatı alabiliyor.