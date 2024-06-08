ATM’lerde yeni dönem duyurusu yapıldı! Artık kullandığınız her bankamatik...

Türkiye'nin önde gelen yedi kamu bankası müşteri memnuniyetini artırmak ve bankacılık hizmetlerini daha erişilebilir kılmak amacıyla ATM hizmetlerini ortak bir platform altında toplama kararı aldı. Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım, Emlak Katılım ve PTT, bu stratejik birliktelikle finansal teknolojilerde önemli bir adım atıyor.
YENİ DÖNEM BAŞLADI
Yeni geliştirilen "TAM" platformu üye bankaların müşterilerine tek bir noktadan kapsamlı bankacılık işlemleri sunma fırsatı verecek.
Platform üzerinden para çekme, para yatırma, bakiye sorgulama gibi temel işlemlerin yanı sıra, daha birçok bankacılık hizmeti de sunulacak. Bu sayede müşteriler, zaman ve mekan kısıtlaması olmaksızın işlemlerini hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebilecekler.