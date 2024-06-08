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ATM'lerde yeni dönem duyurusu yapıldı! Artık kullandığınız her bankamatik...

Finans sektöründe heyecan verici bir dönemeç yaşanıyor. Ülkenin önde gelen yedi bankası güçlerini birleştirerek ATM hizmetlerinde devrim niteliğinde bir değişim başlatıyor. Bu radikal adımın temelinde müşteri memnuniyetini artırmak ve bankacılık sektöründe yeni bir çığır açmak yatıyor. Bankaların ortak kararıyla alınan çeşitli önlemler müşteri deneyimini zirveye taşımak için tasarlanmış durumda. Özellikle ATM hizmetlerinde beklenen kalite ve hızın sağlanması bu iş birliğinin öncelikli hedefleri arasında yer alıyor.

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Giriş Tarihi 09 Haziran 2024, 12:27 Güncelleme 09 Haziran 2024, 12:27
ATM’lerde yeni dönem duyurusu yapıldı! Artık kullandığınız her bankamatik...

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Türkiye'nin önde gelen yedi kamu bankası müşteri memnuniyetini artırmak ve bankacılık hizmetlerini daha erişilebilir kılmak amacıyla ATM hizmetlerini ortak bir platform altında toplama kararı aldı. Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım, Emlak Katılım ve PTT, bu stratejik birliktelikle finansal teknolojilerde önemli bir adım atıyor.

YENİ DÖNEM BAŞLADI

Yeni geliştirilen "TAM" platformu üye bankaların müşterilerine tek bir noktadan kapsamlı bankacılık işlemleri sunma fırsatı verecek.

Platform üzerinden para çekme, para yatırma, bakiye sorgulama gibi temel işlemlerin yanı sıra, daha birçok bankacılık hizmeti de sunulacak. Bu sayede müşteriler, zaman ve mekan kısıtlaması olmaksızın işlemlerini hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebilecekler.

ATM AĞI GENİŞLİYOR

TAM platformu şu an itibariyle 81 ilde bulunan 5 bin 600 adet ATM ile hizmet vermektedir. Planlanan genişlemelerle, üye bankaların ATM'leri sisteme dahil edildiğinde toplamda 19 bin ATM'ye ulaşılması hedefleniyor.

Bu genişleme müşterilere daha geniş bir erişim imkanı sağlayacak ve ATM kullanımında beklenen kalite standartlarını yükseltecek.

Bu ortaklık ekonomiye orta vadede yaklaşık 500 milyon dolarlık bir katkı sağlamayı hedefliyor.

ATM'ler üzerinden yapılan işlemlerin artması, konvansiyonel şube bankacılığının işlem payını azaltacak ve bu durum operasyonel süreçlerin daha iyi yönetilmesine olanak tanıyacak. Projeye göre, sektörün genel hizmet kalitesinde önemli bir yükseliş öngörülüyor.

"TAM" projesi, nakit ve çevresel sistemler yönetim süreçlerini birleştirerek ATM'lerde gereksiz yere atıl kalan nakit miktarını azaltmayı amaçlıyor. Ayrıca, merkezi yönetim sayesinde operasyonel maliyetlerin düşürülmesi, etkin nakit yönetimi ve güvenlik konularında önemli avantajlar sağlanacak.

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