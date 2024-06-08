ATM’lerde yeni dönem duyurusu yapıldı! Artık kullandığınız her bankamatik...

ATM AĞI GENİŞLİYOR TAM platformu şu an itibariyle 81 ilde bulunan 5 bin 600 adet ATM ile hizmet vermektedir. Planlanan genişlemelerle, üye bankaların ATM'leri sisteme dahil edildiğinde toplamda 19 bin ATM'ye ulaşılması hedefleniyor.

Bu genişleme müşterilere daha geniş bir erişim imkanı sağlayacak ve ATM kullanımında beklenen kalite standartlarını yükseltecek.

Bu ortaklık ekonomiye orta vadede yaklaşık 500 milyon dolarlık bir katkı sağlamayı hedefliyor.

ATM'ler üzerinden yapılan işlemlerin artması, konvansiyonel şube bankacılığının işlem payını azaltacak ve bu durum operasyonel süreçlerin daha iyi yönetilmesine olanak tanıyacak. Projeye göre, sektörün genel hizmet kalitesinde önemli bir yükseliş öngörülüyor.

"TAM" projesi, nakit ve çevresel sistemler yönetim süreçlerini birleştirerek ATM'lerde gereksiz yere atıl kalan nakit miktarını azaltmayı amaçlıyor. Ayrıca, merkezi yönetim sayesinde operasyonel maliyetlerin düşürülmesi, etkin nakit yönetimi ve güvenlik konularında önemli avantajlar sağlanacak.