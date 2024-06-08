İzmir’de 55 bin TL’lik 914 m2 araziyi kapan alıyor! Prefabrik ev isteyene 24 taksitli ucuz arsa satışı başladı...

İzmir, Kütahya satılık arazi ilanları
🔔 MİLLİ EMLAK'IN HAZİNE ARAZİLERİ ÖDEME AVANTAJLARI NELER?
🔸 İHALE İLE SATIŞ: Araziler, ihale yoluyla satılır.
🔸 ÖDEME KOLAYLIĞI: Ödeme taksitlendirilebilir veya peşin ödeme yapılabilir. Peşin ödeyenlere %20 indirim sağlanır.
🔸 VERGİ VE HARÇ MUAFİYETİ: Satın alanlar 5 yıl boyunca emlak vergisi ödemezler. Ayrıca, KDV ve tapu harcı gibi mali yükümlülükler de yoktur. Bu satışlar kazançlıdır.
🔸 TOKİ'DEN ARAZİ ALAMAYANLARA MÜJDE: TOKİ arsalarına başvuru yapamayanlar için Milli Emlak, uygun fiyatlarla arazi alma fırsatı sunuyor. 30, 40 ve 50 bin TL gibi uygun fiyat seçenekleri mevcut.
🔸 TAKSİT VE KREDİ İMKANI: Milli Emlak, arazi almak isteyenlere taksit ve kredi seçenekleri sunuyor. Bu sayede yatırımcılar daha kolay bir şekilde arazi sahibi olabilirler.
🔔HAZİNE ARAZİ SATIŞI VE EV İNŞA İZNİ NASIL ALINIR?
📍 HAZİNE ARAZİ ALIMI: Hazine arazisi satın almak isteyenler, il veya ilçe müdürlüklerine dilekçe vermelidirler.
📍 EV İNŞA İZNİ: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, hazine arazilerinin satışa çıkarılacağını ve vatandaşların bu arazilere ev inşa edebileceğini belirtti. Bu sayede vatandaşlar, kendi evlerini inşa etme fırsatına sahip olacaklar.
🔔 HAZİNE ARAZİSİ VE MİLLİ EMLAK İHALELERİ
⚫ Hazine Arazisi: Hazineye ait araziler dağ, tepe, kaya, göl, nehir gibi doğal alanları içerir. Bu araziler, özel mülkiyetli ve genel mülkiyetli olarak ikiye ayrılır.
⚫ Milli Emlak İhaleleri: Milli Emlak ihalelerine katılmak isteyenler, gerekli belgelerle ihaleye bizzat katılabilirler veya vekâleten katılmak için noterde vekâlet sözleşmesi düzenleyebilirler.