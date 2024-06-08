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İzmir'de 55 bin TL'lik 914 m2 araziyi kapan alıyor! Prefabrik ev isteyene 24 taksitli ucuz arsa satışı başladı...

Satılık ucuz arsa arayanlar için Milli Emlak en uygun fiyatlı ilanları sıraladı. Milli Emlak, vatandaşlar arasında büyük bir ilgiyle takip edilen hazine arazilerinin satışına devam ediyor. Haziran ayında yayımlanan yeni ilanlar, hem imarlı hem de imarsız arazilerin satışını içeriyor. Devlete ve hazineye ait olan ancak atıl durumda bekleyen bu değerli araziler, yatırımcılar için cazip fırsatlar sunuyor. İşte uygun fiyatlı 24 taksitli arazi ilanları...

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Giriş Tarihi 08 Haziran 2024, 16:25 Güncelleme 08 Haziran 2024, 16:25
İzmir’de 55 bin TL’lik 914 m2 araziyi kapan alıyor! Prefabrik ev isteyene 24 taksitli ucuz arsa satışı başladı...

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Milli Emlak'ın bu özel fırsatları kaçırmamanız için çeşitli teklifler sunduğu belirtiliyor. Satışa sunulan arazilerin detaylarına göz atmak ve yatırım yapma fırsatını yakalamak isteyenler için Milli Emlak'ın internet sitesi veya ilgili kurumların resmi kanalları üzerinden bilgi alınabilir.

Milli Emlak tarafından sunulan ilanlar...Milli Emlak tarafından sunulan ilanlar...

İZMİR'DE 55 BİN TL'YE SATILIK ARAZİ!

Tahmin Edilen İhale Bedeli ₺55.000,00
Teminat Bedeli ₺11.000,00
Uygun Yüzölçümü 914,49 m²
İhale Tarihi 14/06/2024
İhale Saati 12:00
İhale Yeri İzmir
İletişim Adresi https://izmir.csb.gov.tr/
Telefon (232) 341 68 00 / 341 65 36

İzmir'de araziİzmir'de arazi

Taşınmaz No 35230103720
Pafta/Ada/Parsel L20-a-23-d-2/198/3
İmar Durumu Hayır
İmar Özellik Adı
Yasal Dayanak 2886 / 45
Taşınmaz Yüzölçümü 914,49 m²
Hazine Hissesi 1/1
Uygun Görülen Yüzölçümü 914,49 m²

İzmir, Kütahya satılık arazi ilanlarıİzmir, Kütahya satılık arazi ilanları

🔔 MİLLİ EMLAK'IN HAZİNE ARAZİLERİ ÖDEME AVANTAJLARI NELER?

🔸 İHALE İLE SATIŞ: Araziler, ihale yoluyla satılır.

🔸 ÖDEME KOLAYLIĞI: Ödeme taksitlendirilebilir veya peşin ödeme yapılabilir. Peşin ödeyenlere %20 indirim sağlanır.

🔸 VERGİ VE HARÇ MUAFİYETİ: Satın alanlar 5 yıl boyunca emlak vergisi ödemezler. Ayrıca, KDV ve tapu harcı gibi mali yükümlülükler de yoktur. Bu satışlar kazançlıdır.

🔸 TOKİ'DEN ARAZİ ALAMAYANLARA MÜJDE: TOKİ arsalarına başvuru yapamayanlar için Milli Emlak, uygun fiyatlarla arazi alma fırsatı sunuyor. 30, 40 ve 50 bin TL gibi uygun fiyat seçenekleri mevcut.

🔸 TAKSİT VE KREDİ İMKANI: Milli Emlak, arazi almak isteyenlere taksit ve kredi seçenekleri sunuyor. Bu sayede yatırımcılar daha kolay bir şekilde arazi sahibi olabilirler.

🔔HAZİNE ARAZİ SATIŞI VE EV İNŞA İZNİ NASIL ALINIR?

📍 HAZİNE ARAZİ ALIMI: Hazine arazisi satın almak isteyenler, il veya ilçe müdürlüklerine dilekçe vermelidirler.

📍 EV İNŞA İZNİ: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, hazine arazilerinin satışa çıkarılacağını ve vatandaşların bu arazilere ev inşa edebileceğini belirtti. Bu sayede vatandaşlar, kendi evlerini inşa etme fırsatına sahip olacaklar.

🔔 HAZİNE ARAZİSİ VE MİLLİ EMLAK İHALELERİ

⚫ Hazine Arazisi: Hazineye ait araziler dağ, tepe, kaya, göl, nehir gibi doğal alanları içerir. Bu araziler, özel mülkiyetli ve genel mülkiyetli olarak ikiye ayrılır.

Milli Emlak İhaleleri: Milli Emlak ihalelerine katılmak isteyenler, gerekli belgelerle ihaleye bizzat katılabilirler veya vekâleten katılmak için noterde vekâlet sözleşmesi düzenleyebilirler.

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