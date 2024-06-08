İzmir’de 55 bin TL’lik 914 m2 araziyi kapan alıyor! Prefabrik ev isteyene 24 taksitli ucuz arsa satışı başladı...

İzmir, Kütahya satılık arazi ilanları

🔔 MİLLİ EMLAK'IN HAZİNE ARAZİLERİ ÖDEME AVANTAJLARI NELER?

🔸 İHALE İLE SATIŞ: Araziler, ihale yoluyla satılır.

🔸 ÖDEME KOLAYLIĞI: Ödeme taksitlendirilebilir veya peşin ödeme yapılabilir. Peşin ödeyenlere %20 indirim sağlanır.

🔸 VERGİ VE HARÇ MUAFİYETİ: Satın alanlar 5 yıl boyunca emlak vergisi ödemezler. Ayrıca, KDV ve tapu harcı gibi mali yükümlülükler de yoktur. Bu satışlar kazançlıdır.

🔸 TOKİ'DEN ARAZİ ALAMAYANLARA MÜJDE: TOKİ arsalarına başvuru yapamayanlar için Milli Emlak, uygun fiyatlarla arazi alma fırsatı sunuyor. 30, 40 ve 50 bin TL gibi uygun fiyat seçenekleri mevcut.

🔸 TAKSİT VE KREDİ İMKANI: Milli Emlak, arazi almak isteyenlere taksit ve kredi seçenekleri sunuyor. Bu sayede yatırımcılar daha kolay bir şekilde arazi sahibi olabilirler.