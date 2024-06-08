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Başkan Erdoğan'dan ihracatçılara müjde: "Döviz bozdurma zorunluğunu yüzde 40'tan 30'a indirdik"

Son dakika haberi! Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen TİM 31. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'ne katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ihracatçılara müjde verdi. Erdoğan, "İhracatçılarımız için döviz bozdurma zorunluğunu yüzde 40'tan yüzde 30'a indirdik." dedi.

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Giriş Tarihi 08 Haziran 2024, 13:32 Güncelleme 08 Haziran 2024, 15:52
Başkan Erdoğan’dan ihracatçılara müjde: Döviz bozdurma zorunluğunu yüzde 40’tan 30’a indirdik

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Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen TİM 31. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'ne katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ihracatçılara müjde verdi. Erdoğan, "İhracatçılarımız için döviz bozdurma zorunluğunu yüzde 40'tan yüzde 30'a indirdik." dedi.

''Döviz bozdurma zorunluluğunu indirdik''

Başkan Erdoğan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

İHRACATÇILARA DÖVİZ BOZDURMA MÜJDESİ
"Sizlere müjdeli haber vermek istiyorum. İhracatçılar için döviz bozdurma zorunluluğunu yüzde 40'tan yüzde 30'a indirdik. Bu düzenleme Pazartesi gününden itibaren geçerli olacak.

Bölgemizde yaşanan sıcak çatışmalar, 6 Şubat depremlerinin faturalarına rağmen küresel ekonominin içinden geçtiği fırtınalı dönemi başarıyla yönetiyoruz. Hazırladığımız OVP ve 12. Kalkınma Planı'yla ekonomideki yol haritamızı sizlerle paylaştık. Seçim kazanmak uğruna vaat dağıtmalara başvurmadık. Seçim meydanlarında olmadık sözler verenler bugün verdikleri sözleri tutmak yerine ipe un seriyor, milleti oyalamanın yollarını arıyor. Hak hukuk diye ahkam kesenlerin nepotizm kitabını yazdıklarını görüyoruz."

ÖNCELİĞİMİZ BU ÜLKEYİ HAYAT PAHALILIĞI SORUNUNDAN KURTARMAKTIR
"Biz siyasi olarak etik dışı olan yolların hiçbirine tevessül etmedik. Biz siyaseti ülkemize ve milletimize hizmet için yapıyoruz. Biz bedel ödesek de milletimize bedel ödettirmemenin derdindeyiz. Önceliğimiz bu ülkeyi hayat pahalılığı sorunundan kurtarmaktır. Enflasyonu düşürmek için politikaları uyum içinde yürütüyoruz. Ekonomi programımızın ilk yılı geçiş yılıydı ve bu dönemi öngördüğümüz şekilde başarıyla tamamladık. Enflasyonda en zor dönemin artık geride kaldığına inanıyoruz. Büyüme tarafında da hamdolsun oranlar olumlu seyrediyor. Deprem felaketine rağmen yüzde 4.5'lik büyüme kaydettik. Milli gelirimiz cari fiyatlarla ilk kez 1 trilyon doları aştı. Türkiye ekonomisi dünyada 17. satın alma gücünde 11. sırada yer alıyor."

TCMB'DEN İHRACATÇILAR İÇİN DÖVİZ HAMLESİ
Merkez Bankasının normalleşme adımları devam ederken, İhracat Genelgesi ve Görünmeyen İşlemler Genelgesi güncellendi.

YÜZDE 40'TAN YÜZDE 30'A DÜŞÜRÜLDÜ
Buna göre, TCMB'nin 10 Haziran'dan itibaren ihracat bedellerinin ve döviz kazandırıcı hizmet gelirlerinin bankalara satılan bölümünün TCMB'ye satış yükümlülüğü oranlarını yüzde 40'tan yüzde 30'a düşüreceği ifade edildi.



SADELEŞTİRME ADIMLARIMIZ SÜRECEK
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, makro finansal istikrarın ve rezervlerin güçlenmesi ile makroihtiyati çerçevede sadeleşme adımlarına devam ettiklerini belirterek, "Piyasaların daha etkin çalışmasına yönelik sadeleştirme adımlarımız sürecek." ifadesini kullandı.

Şimşek, sosyal medya hesabından, uygulamaya aldıkları sadeleşme adımlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Makro finansal istikrarın ve rezervlerin güçlenmesi ile makroihtiyati çerçevede sadeleşme adımlarına devam ettiklerini vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti:

"Reeskont kredisi kullanan ihracatçılar için yüzde 70 olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına döviz satış yükümlülüğünü 2023 yılı kasım ayında yüzde 40'a düşürmüştük. Yeni düzenleme ile tüm ihracat bedellerinin ve döviz kazandırıcı hizmet gelirlerinin satış yükümlülüğünü yüzde 40'tan yüzde 30'a indirdik. Piyasaların daha etkin çalışmasına yönelik sadeleştirme adımlarımız sürecek."

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