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15.5 milyon SGK BAĞKUR'lu emekliye duyuru sıcağı sıcağına yapıldı! 17-22-28 Haziran'da hesaba geçecek

Haziran ayı emekli vatandaşlar için her zamanki gibi heyecanla beklenen bir zaman dilimi oldu. Emeklilik maaşlarının hesaplara yatırılacağı tarihler ayın ilk günlerinde gündemde ön sıralara yerleşti. Bilindiği üzere Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), SSK (4A) ve Bağ-Kur (4B) kapsamındaki emeklilere ödemelerini tahsis numaralarının son hanelerine göre belirlenen günlerde gerçekleştirecek.

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Giriş Tarihi 09 Haziran 2024, 18:14 Güncelleme 09 Haziran 2024, 18:14
15.5 milyon SGK BAĞKUR’lu emekliye duyuru sıcağı sıcağına yapıldı! 17-22-28 Haziran’da hesaba geçecek

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Her ay olduğu gibi bu ay da emekli maaşlarının hesaplara yatırılacağı tarihler büyük bir merak konusu oldu. Bu takvime göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaşlarını belirtilen günlerde alabilecek.

HAZİRAN AYI EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ

SSK (4A) Emekli Maaşları Ödeme Tarihleri

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar: Haziran'ın 17'sinde
Son rakamı 7 olanlar: Haziran'ın 18'inde

Son rakamı 5 olanlar: Haziran'ın 19'unda
Son rakamı 3 olanlar: Haziran'ın 20'sinde
Son rakamı 1 olanlar: Haziran'ın 21'inde
Son rakamı 8 olanlar: Haziran'ın 22'sinde

Son rakamı 6 olanlar: Haziran'ın 23'ünde
Son rakamı 4 olanlar: Haziran'ın 24'ünde
Son rakamı 2 olanlar: Haziran'ın 25'inde
Son rakamı 0 olanlar: Haziran'ın 26'sında

Bağ-Kur (4B) Emekli Maaşları Ödeme Takvimi

Tahsis numarası son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar: Haziran'ın 25'inde
Son rakamı 3, 1 olanlar: Haziran'ın 26'sında

Son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar: Haziran'ın 27'sinde
Son rakamı 2 ve 0 olanlar: Haziran'ın 28'inde

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