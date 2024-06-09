15.5 milyon SGK BAĞKUR’lu emekliye duyuru sıcağı sıcağına yapıldı! 17-22-28 Haziran’da hesaba geçecek

Her ay olduğu gibi bu ay da emekli maaşlarının hesaplara yatırılacağı tarihler büyük bir merak konusu oldu. Bu takvime göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaşlarını belirtilen günlerde alabilecek.
Her ay olduğu gibi bu ay da emekli maaşlarının hesaplara yatırılacağı tarihler büyük bir merak konusu oldu. Bu takvime göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaşlarını belirtilen günlerde alabilecek.
HAZİRAN AYI EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ
SSK (4A) Emekli Maaşları Ödeme Tarihleri
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar: Haziran'ın 17'sinde
Son rakamı 7 olanlar: Haziran'ın 18'inde
Son rakamı 5 olanlar: Haziran'ın 19'unda
Son rakamı 3 olanlar: Haziran'ın 20'sinde
Son rakamı 1 olanlar: Haziran'ın 21'inde
Son rakamı 8 olanlar: Haziran'ın 22'sinde
Son rakamı 6 olanlar: Haziran'ın 23'ünde
Son rakamı 4 olanlar: Haziran'ın 24'ünde
Son rakamı 2 olanlar: Haziran'ın 25'inde
Son rakamı 0 olanlar: Haziran'ın 26'sında
Bağ-Kur (4B) Emekli Maaşları Ödeme Takvimi
Tahsis numarası son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar: Haziran'ın 25'inde
Son rakamı 3, 1 olanlar: Haziran'ın 26'sında
Son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar: Haziran'ın 27'sinde
Son rakamı 2 ve 0 olanlar: Haziran'ın 28'inde