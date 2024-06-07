Ziraat Bankası az evvel açıkladı: 120 AY vadeli 9.499 TL taksitle 1.1 milyon TL kredi müjdesi verildi

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Ziraat Bankası'nın ortak konut kredisi kampanyası, ev sahibi olma hayali kuran herkes için önemli bir fırsat sunmaktadır. Uygun faiz oranları, esnek ödeme planları ve yüksek kredi tutarları ile bu kampanya, ev sahibi olmayı daha ulaşılabilir hale getiriyor. Başvuru sürecinin kolaylığı ve geniş müşteri kitlesine hitap etmesi de kampanyanın cazibesini artıran unsurlar arasında yer alıyor.

Ziraat Bankası'nın Çözümü: Ortak Konut Kredisi Ziraat Bankası, ev sahibi olma hayali kuran herkesin yanında durmak için bir adım atmıştır. Ortak konut kredisi kampanyasıyla, ev almak isteyenlerin yanında yer alarak çözüm sunmaktadır. Bu kampanya, kredi ödemelerini kolaylaştırarak ev sahibi olma hayalini gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.