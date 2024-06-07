BURAYA YATIRIM YAPAN KÖŞEYİ DÖNDÜ | İşte Mayıs ayının en çok kazandıranı! TÜİK verileri açıkladı

Son aylarda rekor üstüne rekor kıran Borsa İstanbul BIST 100 endeksi haftanın son gününe de yükselişle başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 42,76 puan ve yüzde 0,42 artarak 10.322,45 puana çıktı. TÜİK ise yatırımcıları ilgilendiren bir veri yayınladı. İşte mayıs ayının en çok kazandıranı
Haftanın son iş gününe girilirken borsa yatırımcılarının merak ettiği veri geldi. Borsa İstanbul BIST 100 endeksi güne yüzde 0,42 yükselişle 10.322,45 puandan başladı.
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 42,76 puan ve yüzde 0,42 artarak 10.322,45 puana çıktı.
Bankacılık endeksi yüzde 0,38 ve holding endeksi yüzde 0,36 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,99 ile bilişim olurken, en çok kaybettiren yüzde 0,17 ile sigorta oldu.
Dün, satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,69 azalışla 10.279,69 puanla tamamladı.
Bankacılık endeksi yüzde 0,38 ve holding endeksi yüzde 0,36 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,99 ile bilişim olurken, en çok kaybettiren yüzde 0,17 ile sigorta oldu.
Dün, satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,69 azalışla 10.279,69 puanla tamamladı.