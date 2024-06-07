BURAYA YATIRIM YAPAN KÖŞEYİ DÖNDÜ | İşte Mayıs ayının en çok kazandıranı! TÜİK verileri açıkladı

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Bankacılık endeksi yüzde 0,38 ve holding endeksi yüzde 0,36 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,99 ile bilişim olurken, en çok kaybettiren yüzde 0,17 ile sigorta oldu.

Dün, satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,69 azalışla 10.279,69 puanla tamamladı.