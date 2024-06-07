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Ardı ardına açıklandı: Mevduat faizleri kafa karıştırdı! 1 milyon liranın 32 günlük getirisi kaç para Haziran 2024? TEB, ING, Garanti, İş Bankası...

Haziran 2024 itibariyle Türkiye'deki mevduat faiz oranları, Merkez Bankası'nın para politikası kararları ve enflasyon verileri doğrultusunda şekillenmektedir. Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadele kapsamında faiz oranlarını yükseltmesi, bankaların mevduat faiz oranlarını da doğrudan etkilemektedir. Bu dönemde birçok banka, müşterilerine cazip faiz oranları sunarak tasarruflarını değerlendirmeleri için fırsatlar yaratmaktadır. Bu haberde, Haziran 2024 itibariyle Türkiye'deki mevduat faizlerindeki son gelişmeleri ve bankaların sunduğu faiz oranlarını ayrıntılı bir şekilde ele alacağız. Ayrıca, 1 milyon liranın 32 günlük mevduat getirisi gibi önemli finansal verilere de değineceğiz.

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Giriş Tarihi 10 Haziran 2024, 07:58 Güncelleme 10 Haziran 2024, 07:59
Ardı ardına açıklandı: Mevduat faizleri kafa karıştırdı! 1 milyon liranın 32 günlük getirisi kaç para Haziran 2024? TEB, ING, Garanti, İş Bankası...

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, her hafta düzenli olarak para ve banka istatistiklerini kamuoyuyla paylaşmaktadır. Son dönemdeki istatistiklere göre, mevduat faiz oranlarında belirgin bir gerileme trendi gözlemlenmektedir. Bu durum, yatırımcılar arasında merak uyandırmış ve bankaların faiz politikalarının yakından takip edilmesine neden olmuştur.

24 Mayıs 2024 tarihinde açıklanan verilere göre, 1-3 aylık mevduat faiz oranı %61,8'e gerilemiştir. Benzer şekilde, Türk Lirası cinsinden mevduat faizleri de son iki hafta içinde yaklaşık 7 puan düşerek %61 seviyesine gerilemiştir. Bu durum, mevduat faizlerindeki genel bir düşüş trendini işaret etmektedir.

Bankaların Faiz Oranları

Haziran 2024 itibariyle, Türkiye'deki önde gelen bankaların açıkladığı faiz oranlarına bir göz atalım:

Türkiye İş Bankası

  • Faiz Oranı: %43
  • Net Getiri: 34.775,96 Türk Lirası
  • Vade Sonu Ödeme: 1.034.775,96 Türk Lirası

Garanti BBVA

  • Faiz Oranı: %49
  • Net Getiri: 39.628,42 Türk Lirası
  • Vade Sonu Ödeme: 1.039.628,42 Türk Lirası

Yapı Kredi

  • Faiz Oranı: %49
  • Net Getiri: 39.628,42 Türk Lirası
  • Vade Sonu Ödeme: 1.039.628,42 Türk Lirası

ING

  • Faiz Oranı: %53
  • Net Getiri: 42.863,39 Türk Lirası
  • Vade Sonu Ödeme: 1.042.863,39 Türk Lirası

TEB

  • Faiz Oranı: %53
  • Net Getiri: 42.863,39 Türk Lirası
  • Vade Sonu Ödeme: 1.042.863,39 Türk Lirası

Fibabanka

  • Faiz Oranı: %51
  • Net Getiri: 41.245,9 Türk Lirası
  • Vade Sonu Ödeme: 1.041.245,9 Türk Lirası

N Kolay

  • Faiz Oranı: %50
  • Net Getiri: 40.437,16 Türk Lirası
  • Vade Sonu Ödeme: 1.040.437,16 Türk Lirası

Bu faiz oranlarına göre, 1 milyon liralık bir yatırımın 32 günlük getirisi bankadan bankaya farklılık göstermektedir. Yatırımcılar, faiz oranlarını ve vade sonu ödemelerini dikkate alarak en uygun bankayı seçebilirler. Mevduat faiz oranlarındaki güncellemeler, Türkiye'deki finansal piyasaları etkilemeye devam ediyor.

Yatırımcılar, faiz oranlarını ve bankaların politikalarını yakından takip ederek en doğru yatırım kararlarını verebilirler. Haziran 2024 itibariyle açıklanan faiz oranları, yatırımcılara çeşitli seçenekler sunmaktadır. Ancak, her yatırım kararı öncesi detaylı bir analiz yapılması önemlidir.

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