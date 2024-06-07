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7'li müjde ile erken emeklilik piyangosu o kişilere vurdu! Eksik primi olana mini EYT paketi geldi!

Son yıllarda Türkiye'de emeklilik konusu, birçok kişinin dikkatini çeken ve tartışma yaratan bir mesele haline geldi. Özellikle EYT yasası, emeklilik yaşını bekleyemeyen veya bu yasa kapsamına girmeyenler için bir hayli önemli. Ancak pek çok çalışan, erken emeklilik için alternatif yolların neler olduğunu bilmiyor. İşte bu bilinmeyen yollar...

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Giriş Tarihi 07 Haziran 2024, 23:57 Güncelleme 07 Haziran 2024, 23:58
7’li müjde ile erken emeklilik piyangosu o kişilere vurdu! Eksik primi olana mini EYT paketi geldi!

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Türkiye'de emeklilik konusu, son yıllarda önemli bir gündem maddesi haline geldi. Özellikle EYT yasası, birçok çalışanın erken emeklilik umutlarını belirledi. Ancak pek çok kişi, erken emeklilik için fırsatlar konusunda yeterince bilgi sahibi değil. İşte EYT'yi kaçıranlar için erken emeklilik imkanlarını açıklayan 7 formül...

Çocuklar Avantaj: Kadın çalışanlar için çocukları üzerinden prim kazanma imkanı bulunuyor. Bu imkan, 3 çocuğa kadar borçlanma ile 2160 gün, yani 6 yıl kazandırıyor. Böylece yaşı ve yılı dolmuş bir anne, 3 çocuğu varsa 6 yıl erken emekli olabiliyor. Tek şart, çocukların sigortadan önce doğmuş olması.

Askerlik Öne Çeker: Erkeklerde ise askerlik süreleri hem yaşı geriye çekerken hem de prim kazanma imkanı veriyor. Sigortalı olmadan önce yapılan askerlik için borçlanılması, sigorta giriş tarihini borçlanılan gün kadar geriye çekiyor. Böylece en az 1 yaş önce emeklilik imkanı bulunuyor.

10 Yıl Prim Yetiyor: Kısmi emeklilikte, 15 yıl ve 3600 günü dolduranlar daha fazla çalışmadan emekli olabiliyor. Burada yaş şartı kadınlarda 58, erkeklerde ise 60'tan başlıyor. Bu imkan 9 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar için geçerli. Sonrası için ise prim 4500'e, yıl şartı 25'e çıkıyor.

Yüzde 60 Rapor Yeter: İş yapabilme gücünü en az yüzde 60 kaybedenler, sağlık raporu alarak malulen emekli olabiliyor. En az 1800 gün prim yeterli oluyor.

Vergi İndirimi Yaşı Kaldırır: Engelli çalışanlar, en az yüzde 40 engellilik ile vergi indirimi aldıklarında yaş şartına bakılmadan 15 yıl 3 bin 600 günden başlayarak işe giriş tarihlerine göre 18 yıl 4680 güne kadar süreyle emekli olabiliyor.

Yıpranan Kazanır: Ağır işlerde çalışanlar, madenciler, gazeteciler, gemi adamları gibi mesleklerde çalışanlar sigortalılık sürelerine belli oranda gün eklenerek ve işe girişi geriye çekerek emeklilik imkanına kavuşuyor.

Anneye Prim Var: Başkasının bakımına muhtaç derecede engelli çocuğu bulunan annelerin, 1 Ekim 2008 sonrası primlerinin dörtte biri toplam primlerine ekleniyor. Bu süre yaş şartından da düşülüyor.

Bu formüller, EYT'yi kaçıranlar için erken emeklilik yolunda önemli fırsatlar sunuyor. Ancak her bir durumun detayları ve şartları, bireysel olarak değerlendirilmeli ve uzman görüşü alınmalıdır.

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