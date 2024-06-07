7’li müjde ile erken emeklilik piyangosu o kişilere vurdu! Eksik primi olana mini EYT paketi geldi!

Türkiye'de emeklilik konusu, son yıllarda önemli bir gündem maddesi haline geldi. Özellikle EYT yasası , birçok çalışanın erken emeklilik umutlarını belirledi. Ancak pek çok kişi, erken emeklilik için fırsatlar konusunda yeterince bilgi sahibi değil. İşte EYT'yi kaçıranlar için erken emeklilik imkanlarını açıklayan 7 formül...

Çocuklar Avantaj: Kadın çalışanlar için çocukları üzerinden prim kazanma imkanı bulunuyor. Bu imkan, 3 çocuğa kadar borçlanma ile 2160 gün, yani 6 yıl kazandırıyor. Böylece yaşı ve yılı dolmuş bir anne, 3 çocuğu varsa 6 yıl erken emekli olabiliyor. Tek şart, çocukların sigortadan önce doğmuş olması.

Askerlik Öne Çeker: Erkeklerde ise askerlik süreleri hem yaşı geriye çekerken hem de prim kazanma imkanı veriyor. Sigortalı olmadan önce yapılan askerlik için borçlanılması, sigorta giriş tarihini borçlanılan gün kadar geriye çekiyor. Böylece en az 1 yaş önce emeklilik imkanı bulunuyor.

10 Yıl Prim Yetiyor: Kısmi emeklilikte, 15 yıl ve 3600 günü dolduranlar daha fazla çalışmadan emekli olabiliyor. Burada yaş şartı kadınlarda 58, erkeklerde ise 60'tan başlıyor. Bu imkan 9 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar için geçerli. Sonrası için ise prim 4500'e, yıl şartı 25'e çıkıyor.