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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıkladı! Zorunlu Afet Sigortası (ZAS) için geri sayım! Eşyalar da ödenecek

DASK'ın yerine geçecek olan Zorunlu Afet Sigortası (ZAS) hakkında konuşan Hazinre ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Zorunlu afet sigortasıyla sel, heyelan, fırtına, dolu, çığ ve orman yangınının da sigorta teminatına dahil edilmesi öngörülüyor. Deprem teminatı için binalar, diğer afetler için ise binalar ve taşınır mallar teminat altına alınıyor" dedi. Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada köy alanlarının da sigorta kapsamına alındığını duyurdu.

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Giriş Tarihi 07 Haziran 2024, 14:46 Güncelleme 07 Haziran 2024, 15:06
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıkladı! Zorunlu Afet Sigortası ZAS için geri sayım! Eşyalar da ödenecek

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Gerek Kahramanmaraş'taki asrın felaketinde gerekse sel felaketinde milyonlarca vatandaşın evleriyle birlikte eşyaları da zarar gördü. Hükümet bu detayı dikkate alarak harekete geçti. Bilindiği üzere DASK sadece deprem sigortası. Hükümet yeni çalışmasıyla afetlerin hepsini kapsayacak bir sistem için hazırlıklarını tamamlamak üzere.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, zorunlu deprem ve ZAS'taki yeniliklere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Zorunlu deprem sigortasının, 7,4 büyüklüğündeki 17 Ağustos 1999 tarihli Gölcük Depremi sonrasında bir kanun hükmünde kararnameyle getirildiğini anımsatan Şimşek, bununla sivil konutların sigorta kapsamına alınması için zorunlu deprem sigortasının ihdas edildiğini ve Doğal Afet Sigortaları Kurumunun (DASK) kurulduğunu söyledi.

Şimşek, bu sigorta modelinin 2012 yılında Afet Sigortaları Kanunu ile son halini aldığına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Kurulduğu günden bugüne kadar zorunlu deprem sigortasıyla sivil konutlara deprem afeti için teminat sunulurken son olarak 6 Şubat 2023'te gerçekleşen depremler kapsamında zorunlu deprem sigortası olan yaklaşık 500 bin hasarlı konut için 35 milyar lira hasar ödemesi gerçekleştirildi. 1 Haziran 2024 itibarıyla DASK, 11,3 milyon poliçe kapsamında deprem afetine ilişkin teminat sunuyor."

EŞYALARA DA SİGORTA GÜVENCESİ
Doğal afetlerde sadece taşınmazlar değil eşyalar da zarar görüyor. ZAS ile eşyalarında teminat altına alındığını söyleyen Şimşek, "Ayrıca, deprem afetinde bina üzerinde yıkıcı hasarlarla karşılaşılmakla birlikte diğer doğal afetlerde yapısı gereği konuttan ziyade konut içindeki taşınır mallarda hasar oluşuyor. Bu durum, depremin yanı sıra diğer doğa kaynaklı afetler bakımından da sigorta himayesinin zorunlu tutulmasını ve teminatın kapsamına konuta ek olarak konut içindeki taşınır malların da eklenmesini gündeme getirdi." ifadelerini kullandı.

Mevcut durumda depremin ve yalnızca deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, dev dalga (tsunami) veya yer kaymasının sivil konutlarda yol açtığı maddi zararların zorunlu deprem sigortasıyla teminat altına alındığını belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"Kısa sürede devreye alınacak ZAS ile ek olarak sel, heyelan, fırtına, dolu, çığ ve orman yangınının da sigorta teminatına dahil edilmesi öngörülüyor. Deprem teminatı için binalar, diğer afetler için ise binalar ve taşınır mallar teminat altına alınıyor. Ayrıca, mevcut durumda zorunlu deprem sigortasıyla köy alanlarına teminat sunulmazken zorunlu afet sigortasıyla kapsama eklenen doğal afetlerin yapısı gereği köy alanları da kapsama alındı. Hedefimiz, ZAS'ın haziran sonu itibarıyla devreye alınmasıdır."

KÖY ALANLARI DA KAPSAMA ALINACAK
Sosyal medya hesabından da açıklama yapan Şimşek, şunları söyledi:

Zorunlu afet sigortasını haziran sonu itibarıyla devreye alıyoruz.

Depremin yanı sıra diğer doğa kaynaklı afetler de sigorta teminatına dahil ediliyor.

Deprem için binalar, diğer afetler için binalar ve taşınır mallar teminat altına alınırken; köy alanları da kapsama alınıyor.

ZORUNLU AFET SİGORTASI (ZAS) NEDİR?
Zorunlu Afet Sigortası, DASK'ın yerini alıyor. Sel hasarlarının maliyetini aza indirmek için Zorunlu Afet Sigortası uygulanacak. DASK kapsamındaki zorunlu deprem sigortası artık olmayacak, yerini yine DASK kapsamında ZAS alacak.

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