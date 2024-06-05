Gram altının 2.900 TL olacağı tarih duyuruldu! Kuyumcular noktayı koydu: Altın alınmalı mı, satılmalı mı? İşte 0.5 gram, 14,18, 22 ayar bilezik gram fiyatı

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Kuyumcu esnafları, altın yatırımcılarının fiyatlardaki durgunluktan endişe duyduğunu, ancak altının her zaman kazandıran bir yatırım aracı olduğunu ve yıl sonunda yine en çok kazandıran yatırımlar arasında yer alacağını belirtiyor.

Ayrıca, altın fiyatlarında bir durgunluk olduğunu kabul etmekle birlikte, bu durumun her yıl bu dönemde yaşanan bir durum olduğunu ve endişeye mahal vermediğini söylüyorlar. 3 bin 500 TL için resmen tarih verdi!