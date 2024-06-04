Borsada yatırımcı akını: 20 şirketten beş ayda 44.2 milyarlık halka arz!

Yani yeni şirketlerin hisselerinin performansı, genel endeksin iki katını aştı. Halka arz lara ilginin etkisiyle 2020 sonunda 1 milyon 976 bin olan yerli yatırımcı sayısı, 31 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla 8 milyon 337 bine çıktı.

Borsa İstanbul son 1 yılda da yüzde 112.82 ile yine yüzde 382.7 yükselen Arjantin'in ardından ikinci sırada yer alarak dünya devlerini geride bıraktı. Endeks dolar bazında ise bu yıl yüzde 27.41 artış kaydederek 322.94 seviyesi ile 2015'in şubat ayından bu yana en yüksek aylık kapanışını gerçekleştirdi. Bu yıl yüzde 39.23 yükselen Borsa İstanbul getiride dünya devlerine fark attı. Yılbaşından bu yana ABD 'de Nasdaq Endeksi yüzde 11.48, S&P 500 yüzde 10.64, Dow Jones ise yüzde 2.64 yükselirken, Avrupa tarafında Almanya'da DAX 40 Endeksi yüzde 10.42, İngiltere'de FTSE 100 Endeksi yüzde 7.01, Fransa'da CAC 40 Endeksi yüzde 5.96, İtalya'da MIB 30 Endeksi yüzde 13.64 artış kaydetti.

1 YILDA YÜZDE 112 YÜKSELİŞ Borsa İstanbul 'da BIST 100 Endeksi yıl başından bu yana TL bazında yüzde 39.23 yükselerek, yüzde 77.6 ile ilk sırada yer alan Arjantin Borsası'nın ardından getiri açısından dünyada ikinci oldu.

SİGORTA SEKTÖRÜ LİDER

Sabah'ta yer alan habere göre, bu yıl en fazla yükselen endeks yüzde 90.3 ile sigorta sektörü endeksi oldu. Bankacılık endeksindeki artış yüzde 72.79, holding endeksindeki artış ise yüzde 45.88 olarak gerçekleşti. Borsada bu yıl değer kaybeden endeksin olmadığı dikkat çekti.

Bu yıl işlem gören hisselerden 493'ü değer kazanırken, 85 hisse değer kaybetti. BIST-100 Endeksinde ise 85 hisse değer kazanırken, 15 hisse düştü. BIST- 100'de yılbaşından itibaren en fazla yükseliş kaydeden hisseler arasında yüzde 124 ile Tav Havalimanları, yüzde 93 ile Anadolu Sigorta ilk iki sırada yer alırken, Qua Granite yüzde 41, Hektaş yüzde 27, Europower Enerji yüzde 27 ile en çok değer kaybeden şirketler oldu.