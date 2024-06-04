5-6-7-8-9 Haziran evde bakım maaşı yatacak iller listesi: Evde bakım maaşları bayramdan önce yatacak mı 2024? e-Devlet sorgulama ekranı!

EVDE BAKIM DESTEĞİNDEN KİMLER FAYDALANABİLİR?



Engelli bireylerin evde bakım desteği alabilmesi için üç şart gereklidir.



Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirleri toplamı esas alınmak suretiyle kendilerine ait veya bakmakla yükümlü olduğu birey sayısına göre kendisine düşen ortalama aylık gelir tutarının, bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden daha az olduğu gelir testi raporu ile tespit edilmesi,