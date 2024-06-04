3 bin 500 TL için resmen tarih verdi! Elinde avucunda altın olanlar hemen bakın! Tam altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç TL?

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İslam Memiş, yaptığı açıklamada, "Mayıs ayı bitti. Geniş bant aralığında, belirsizliğin olduğu bir Mayıs vardı karşımızda. Son işlem gününde de yatay bir süreç oldu. Sakin bir Mayıs'ı geride bıraktık. Bu seyir 2 hafta daha sürecek gibi duruyor. Bir dışsal etki olur, içsel etki olur yeniden yorumlarız fakat bu sakin seyirin 2 hafta daha süreceğine işaret ediyor. Tatil de geliyor. İnsanlar ya tatile çıkacak ya da memleketlerine gidecekler. 9 günlük tatilde iç piyasalar da kapalı olacak" ifadelerini kullandı.

Borsa İstanbul Değerlendirmeleri Memiş, Borsa İstanbul hakkında da değerlendirmelerde bulundu. "Borsa İstanbul 10 bin 409 puanda. 0.71'lik düşüşle Mayıs ayını uğurladı. Teknik düzeltmeler bitmedi. Senenin ilk yarısında borsa yatırımcısına kazandırdı. Kurumsal şirketleri seçenler borsada kazandı. Senenin 2. yarısında da daha çok profesyonel destek alan yatırımcıların kazanacağı yatırımcılar olacak. Borsaya girecekler bu yüzden bir defa daha düşünsün. 9 bin 400'e kadar seviyeler masada duruyor düşüş için" dedi.