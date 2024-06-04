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3 bin 500 TL için resmen tarih verdi! Elinde avucunda altın olanlar hemen bakın! Tam altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç TL?

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, geçtiğimiz ayın 'gümüş' ayı olarak kaydedildiğini belirtti. Memiş, gram altının 3 bin 500 TL seviyesine ulaşması için kesin bir tarih verdi. Finans analisti İslam Memiş, piyasa değerlendirmelerinde bulundu ve geçen ay gümüşün gram altını geride bıraktığını ifade etti.

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Giriş Tarihi 04 Haziran 2024, 09:55 Güncelleme 04 Haziran 2024, 09:56
3 bin 500 TL için resmen tarih verdi! Elinde avucunda altın olanlar hemen bakın! Tam altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç TL?

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İslam Memiş, yaptığı açıklamada, "Mayıs ayı bitti. Geniş bant aralığında, belirsizliğin olduğu bir Mayıs vardı karşımızda. Son işlem gününde de yatay bir süreç oldu. Sakin bir Mayıs'ı geride bıraktık. Bu seyir 2 hafta daha sürecek gibi duruyor. Bir dışsal etki olur, içsel etki olur yeniden yorumlarız fakat bu sakin seyirin 2 hafta daha süreceğine işaret ediyor. Tatil de geliyor. İnsanlar ya tatile çıkacak ya da memleketlerine gidecekler. 9 günlük tatilde iç piyasalar da kapalı olacak" ifadelerini kullandı.

Borsa İstanbul Değerlendirmeleri

Memiş, Borsa İstanbul hakkında da değerlendirmelerde bulundu. "Borsa İstanbul 10 bin 409 puanda. 0.71'lik düşüşle Mayıs ayını uğurladı. Teknik düzeltmeler bitmedi. Senenin ilk yarısında borsa yatırımcısına kazandırdı. Kurumsal şirketleri seçenler borsada kazandı. Senenin 2. yarısında da daha çok profesyonel destek alan yatırımcıların kazanacağı yatırımcılar olacak. Borsaya girecekler bu yüzden bir defa daha düşünsün. 9 bin 400'e kadar seviyeler masada duruyor düşüş için" dedi.

Altın Piyasalarındaki Durum

Altın fiyatlarına da değinen İslam Memiş, "Ons altın 2 bin 343 dolarda. Yatay ve sakin seyirde haftayı tamamlıyor. 2 bin 380 dolara kadar toparlanma beklentimiz vardı. 2 bin 280-2 bin 380'i bekliyoruz. 2 bin 363 dolara kadar yükseldi, satış yedi. Önümüzdeki hafta yeniden aşağı yönlü trend görebiliriz diye düşünüyorum ons altında" ifadelerini kullandı.

Gram Altın Beklentileri

Memiş, gram altın için de önemli değerlendirmeler yaptı. "Gram altın 2 bin 427-2 bin 437 lirada. Ons altına kıyasla hareket eden bir gram altın var karşımızda. 2 bin 400-2 bin 450 lira aralığında olmayı sürdürüyor. Gram altında alım zamanı gelmiştir. Gram altındaki sene boyunca ve 2. yarı beklentimizde 3 bin-3 bin 500 TL beklentim devam ediyor. Temmuz ayında yükseliş dalgası, Eylül'de yeni zirveler olabilir" şeklinde konuştu.

Altın ve Gümüş Yatırımları İçin Öneriler

İslam Memiş, yatırımcıları uyararak, "Altın ve gümüş yatırımlarında dikkatli olunmalı. Piyasaların dalgalı seyri, yatırımcıların doğru zamanda doğru hamleler yapmasını gerektiriyor. Yatırım yapmadan önce piyasaları dikkatlice izleyin ve profesyonel destek alın" dedi.

Kuyumcular Açıkladı: Altın Piyasasındaki Son Durum

Kapalıçarşı'da altın piyasasını yakından takip eden kuyumcular, altın yatırımcılarının fiyatlardaki durgunluktan endişe duyduğunu belirtti. Kuyumcu esnafı, "Müşterilerimiz fiyatların durgun seyriyle ilgili bizlere geri dönüş yapıyor. Ancak altın, tarih boyunca kaybettiren bir yatırım aracı olmadı. Yıl sonu geldiğinde altın, yine en çok kazandıran yatırım araçları arasında yer alacak. Şu an bir durgunluk yaşanıyor, fakat bu durum her yıl bu dönemlerde görülen bir şey." şeklinde konuştu.

Kuyumculardan Gram Altın İçin Tahminler

Gram altın konusunda değerlendirmelerde bulunan kuyumcular, "Türkiye'de altın yatırımı denildiğinde akla 24 ayar gram altın gelir. Bugün itibariyle gram altını 2.433 TL'den satıyoruz. Haziran ayının ortalarından itibaren başlayacak ve Temmuz ayında hız kazanacak bir yükseliş bekliyoruz. Bu yükselişle birlikte gram altın 2.650 TL'ye ulaşabilir. Ağustos ayının sonuna doğru ise gram altındaki artışın daha da hızlanacağını ve 2.850 TL seviyelerini göreceğimizi öngörüyoruz." dedi.

Çeyrek Altın Fiyatı Kaç TL?

  • Yeni çeyrek alış fiyatı: 3,910 lira
  • Yeni çeyrek satış fiyatı: 3,960 lira
  • Eski çeyrek alış fiyatı: 3,874 lira
  • Eski çeyrek satış fiyatı: 3,914 lira

Yarım Altın Bugün Ne Kadar?

  • Yeni yarım alış fiyatı: 7,845 lira
  • Yeni yarım satış fiyatı: 7,912 lira
  • Eski yarım alış fiyatı: 7,712 lira
  • Eski yarım satış fiyatı: 7,779 lira

Tam Altın Bugün Ne Kadar Oldu?

  • Yeni tam alış fiyatı: 15,643 lira
  • Yeni tam satış fiyatı: 15,773 lira
  • Eski tam alış fiyatı: 15,438 lira
  • Eski tam satış fiyatı: 15,559 lira

Ata Altın Kaç Lira?

  • Yeni Ata altın alış fiyatı: 15,979 lira
  • Yeni Ata altın satış fiyatı: 16,186 lira
  • Eski Ata altın alış fiyatı: 15,882 lira
  • Eski Ata altın satış fiyatı: 16,042 lira

Atabeşli Altın Bugün Kaç TL?

  • Yeni Ata beşli altın alış fiyatı: 80,017 lira
  • Yeni Ata beşli altın satış fiyatı: 80,757 lira
  • Eski Ata beşli altın alış fiyatı: 79,776 lira
  • Eski Ata beşli altın satış fiyatı: 80,398 lira

Gremse Altın Kaç TL?

  • Yeni gremse altın alış fiyatı: 38,862 lira
  • Yeni gremse altın satış fiyatı: 39,377 lira
  • Eski gremse altın alış fiyatı: 38,621 lira
  • Eski gremse altın satış fiyatı: 39,020 lira

Not: Bu değerlendirmeler yatırım tavsiyesi değildir. Haberimizde kesinlikle yatırım tavsiyesi verilmemektedir. Yatırım yapmayı düşünenler, kendi araştırmalarını yaparak kararlarını vermelidir.

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