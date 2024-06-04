SSK, Bağkur kurban bayramı ikramiyesi ne kadar, kaç TL? Emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi! Bakan Işıkhan açıkladı...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan emeklilerin bayram ikramiyelerine yüzde 50 oranında zam yapıldığını açıklamıştı. Böylece emekli ikramiyeleri 3 bin liraya yükseldi. Maaşını tam olarak hak eden tüm emekliler 3 bin lira oranında emekli ikramiyesini alacak.