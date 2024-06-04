Asgari ücretliye 5.667,4 TL bayram desteği geldi! Tek seferde ikramiye gibi yatacak! 10 gün içinde...

Ülkemizde mesai saatlerinin kısaltılması talepleri ve yaklaşan Kurban Bayramı öncesi resmi tatil takvimi gündemi meşgul ediyor. 1 Ocak'taki resmi tatilin ardından, yıl sonuna kadar toplam 14.5 resmi tatil günü daha bulunuyor. Ancak, tatillerin hafta sonuna denk gelmesi, uzun tatil fırsatları sunarken, hafta içine denk gelen tatiller ise çalışanlar için soru işareti oluşturuyor.

BAYRAMDA ÇALIŞMAK ZORUNLU MU? İşçilerin ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıştırılabilmeleri için yazılı olarak onaylarının alınmış olması ya da imzalanmış iş sözleşmesinde veya toplu iş sözleşmesinde çalışacakları yönünde bir hüküm olması gerekiyor. Eğer işçinin onayı yoksa işçi ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışmak zorunda değildir.

BAYRAMDA ÇALIŞANLARIN VE ÇALIŞMAYANLARIN ÜCRET HESABI NASIL YAPILIR?

Resmi tatillerde çalışmayan işçiler ücretlerini tam olarak alıyor. Bu günlerde çalışanlara ise tam ücretinin yanı sıra resmi tatilde çalıştığı her gün için ayrıca bir günlük ücret daha ödenmesi şart.

Üstelik resmi tatilde 1 saat bile çalışılsa, tam gün çalışılmış sayılması gerekiyor. Eğer resmi tatil işçinin haftalık tatil gününe denk geliyor ve çalışılıyorsa, o gün için verilecek ilave ücret yüzde 50 artırımlı ödeniyor. Yani çalışan o günün ücretini tam alıyor, üzerine 1.5 gündelik tutarında ödeme daha yapılıyor.