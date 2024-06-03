PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Çöpe atan bin pişman oldu! 7'den 70'e peşine düşmeyen kalmadı! 6.5 gramı 251.498 TL

Yatırımcılar ekonomik belirsizlikler ve piyasalardaki dalgalanmalar nedeniyle güvenli liman arayışını sürdürürken geleneksel olarak değerini koruyan altın yine ilk tercihler arasında yer alıyor. Ancak son dönemde özellikle nadir bulunan türleri ve özellikleriyle dikkat çeken gremse altını, kuyumcular ve yatırımcılar arasında popülerliğini artırıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 04 Haziran 2024, 08:56 Güncelleme 04 Haziran 2024, 08:56
Çöpe atan bin pişman oldu! 7’den 70’e peşine düşmeyen kalmadı! 6.5 gramı 251.498 TL

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Altın onlarca yıl boyunca değerini koruma özelliğiyle dikkat çekiyor. Son zamanlarda ise yatırımcıların yeni ilgi odağı gremse altın oldu. Nadir bulunan bu altın çeşidi hem kuyumcuların hem de yatırımcıların gözdesi haline gelmiş durumda.

GREMSE ALTININ ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

Gremse altın yarım altından beş kat, çeyrek altından on kat büyük ve aynı oranda değerli. Nadir bulunması ve üstün kalitesi, bu özel altın türünü piyasanın yıldızı yapmaya yetiyor.

Şu anki piyasa fiyatıyla dikkatleri üzerine çeken gremse altın, 38.692 TL seviyesinde alıcı bulurken, çeyrek altın 3.905 TL'den işlem görüyor. 6.5 gramı ise 251.498 TL yapıyor.

ALTIN PİYASASINDA YENİ BİR HEYECAN

Bu büyük fiyat farkı, gremse altının nadirliğinden ve yüksek talepten kaynaklanıyor. Kuyumcular piyasaya sürdükleri bu özel türle altın piyasasına yeni bir dinamik kazandırıyorlar.

Gremse altın yatırım portföylerinde önemli bir yer edinerek değerli metal yatırımlarında yeni bir dönemi başlatıyor.

YATIRIMCILARIN YENİ CAZİBE MERKEZİ

Piyasadaki artan popülaritesiyle, gremse altın yatırımcılar arasında giderek daha fazla tercih edilen bir seçenek haline geliyor. Nadir bulunması ve yüksek getiri potansiyeliyle, hem yatırımcılar hem de kuyumcular için büyük fırsatlar sunuyor.

Altın piyasalarındaki bu yeni yıldız her geçen gün daha fazla dikkat çekiyor ve gremse altına olan ilgi piyasada benzersiz bir konum elde etmesini sağlıyor.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkacak mı? Gözler kritik Kabine’de!
AK Parti’de yenilik değişim ve dönüşüm süreci! Yeni yüzler siyasete kazandırılacak
1 milyar dolarlık sertifikalı saadet zincirinde yeni gelişme! Aşkım Kapışmak’tan sonra başka ünlü isimler de çete üyesi çıktı
TÜİK’İN ENFLASYON ORANLARI MEMUR ZAMMINI DEĞİŞTİRDİ | Memur ve memur emeklisinin Temmuz zammı ne oldu? Kim kaç TL alacak?
Köpek saldırısında emsal karar! Belediye tazminat ödeyecek
HAVA DURUMU | Meteoroloji alarm verdi! Normalin 8-12 derece üzerinde olacak! Yola çıkacaklar dikkat! İstanbul’da sis etkili oluyor
ENFLASYON SONRASI EMEKLİ MAAŞLARI SİL BAŞTAN | SSK ve Bağ-Kurluya Temmuz zammı hesaplaması! Kim ne kadar alacak?
Borsada yatırımcı akını: 20 şirketten beş ayda 44.2 milyarlık halka arz!
Gaziantep’te korkunç cinayet! Çöp konteynerinde kadın cesedi bulundu! Çuvala konulup...
PKK elebaşı Murat Karayılan saklandığı inden ABD’ye sığındı! ’Teröristan’ odaklı sözde seçime ’demokratik’ kılıfı
Uzmanlardan YKS önerileri: Son bir hafta ne yapılmalı? İşte netlerinizi artırabilecek ipuçları...
Orta oyunu tam gaz! ABD başka konuşuyor İsrail başka... Gazze için ateşkes olacak mı?
Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş’a silahlı saldırı: Bacağından vuruldu
Beşar Esad’ın eşi Esma Esad öldü mü? İran kaynaklı iddialar ortalığı karıştırdı
İstanbul Küçükçekmece’de 3 katlı bina çöktü: 1 kişi hayatını kaybetti! Bina sahibi Hacı Murat Gençtürk tutuklandı
SON DAKİKA