10 milyon kişi 100 milyar ekonomik hacim! Kurban Bayramı ve okul tatili birleşti rezervasyonlar tavan yaptı

10 MİLYON KİŞİYİ AŞACAK

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, okulların kapanması ve yaz tatilinin de başlamasına denk gelen bayram döneminde 10 milyonun üzerinde kişinin seyahate çıkmasını beklediklerini söyledi.

Bağlıkaya, "Bunun 3 milyonunun turistik amaçlı seyahat olmasını öngörüyoruz. Eş-dost-akraba memleket ziyaretleri dahil edildiğinde bu sayının 10 milyonu aşacağını öngörüyoruz. Bayramda oluşacak ekonomik hacmin ise tüm harcamalar dahil edildiğinde 100 milyar Türk lirasını aşacağını tahmin ediyoruz" dedi.

Kurban Bayramı tatili için yapılan rezervasyonlarda da artış gözlendiğini aktaran Bağlıkaya, "Yurtiçinde Bodrum, Kemer, Marmaris, Side, Belek, Alanya, Çeşme ilgi çeken destinasyonlarımız arasında yer alıyor. İç pazarda hafta sonu ile birleşmeyen kısa bayram tatillerinde kültür turları biraz daha öne çıkıyor. Kültür turu rezervasyonlarında geçen yılki bayram rezervasyonlarına göre bu yıl yüzde 40'ları aşan bir artış söz konusu. Mardin ve GAP bölgesi kültür turlarında öne çıkan destinasyonlarımız arasında. İstanbul'dan çok uzaklaşmak istemeyenler Sapanca'yı tercih ediyor. Antalya ve Ege'deki tatil destinasyonlarımızda otel doluluklarının şimdiden yüzde 70-80'leri bulduğu göze çarpıyor" dedi.

KKTC POPÜLER

Tatil fiyatlarında bu yıl yurt içinde enflasyon nispetinde artışlar yaşandığını anlatan Bağlıkaya, "Yurtdışı tatil seyahatlerinde ise dolar veya euro bazında geçen yıla göre fiyatla aynı. Bu da yurtdışına olan talebi artırıyor. Geçen senenin bu dönemine göre yurt dışı rezervasyonlarında yüzde 50'lere yaklaşan artışlar olduğunu görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Yurt dışında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin popüler olduğunu anlatan Bağlıkaya, "Bununla birlikte vizesi olan vatandaşlarımız için İspanya ve İtalya öne çıkıyor. Benelüks bölgesi ve Orta Avrupa turları da klasik turlar arasında ilgi görüyor. Vizesiz alternatif olarak Balkanlar, deniz tatili planlayanlar için başta Şarm el Şeyh olmak üzere Mısır'daki tatil bölgelerine talep bulunuyor. Orta Doğu'da Dubai de talep edilen bir lokasyon" şeklinde konuştu. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN