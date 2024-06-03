Rezervler iyileşiyor

AK Parti'nin Kızılcahamam'da gerçekleştirdiği 31'nci istişare ve değerlendirme toplantısında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bir sunum gerçekleştirdi. Şimşek, Merkez Bankası döviz rezervlerinin iyileştiğini belirterek, son rakamları paylaştı. Buna göre brüt rezervler Mayıs 2023'te 98.5 milyar dolarken, bu Mayıs'ta 142.2 milyar dolara yükseldi. Swap hariç net rezervlerdeki artış 55.4 milyar dolar oldu. Şimşek'in verdiği bilgiye göre reel gayri safi yurt içi hasılada dünya ile fark da kapanıyor. Son 20 yılda kişi başına milli gelir yüzde 41'den yüzde 72'ye çıktı. Bakan Şimşek, OVP'nin başarıyla yürütüldüğünü, enflasyonun tek haneye program sonunda düşeceğini söyledi.

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