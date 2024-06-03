Kıyıda, köşede 2.000 TL paranız varsa tamam! TOKİ’den Haziran müjdesi: Sudan ucuz taksitlerle 2+1 ve 3+1 daireler satılmaya başlandı!

Haziran ayında Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), yeni konut satışları için ilanlarını yayınladı. Orta ve alt gelir gruplarına özel avantajlı kampanyalarla hayata geçirilen bu projeler, Ankara, Çorum ve Kırıkkale'de vatandaşların yüzünü güldürüyor. TOKİ'nin sunduğu bu yeni konut fırsatları, daha geniş bir kesimin ev sahibi olma hayalini gerçeğe dönüştürüyor. Her bütçeye uygun ödeme seçenekleri ve kaliteli yaşam alanlarıyla dikkat çeken bu projeler, toplumsal refahı artırmayı hedefliyor. Yeni ev sahibi olmak isteyenler için kaçırılmayacak fırsatlar sunan TOKİ, Haziran ayında da umutları yeşertmeye devam ediyor.