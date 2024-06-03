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Kıyıda, köşede 2.000 TL paranız varsa tamam! TOKİ’den Haziran müjdesi: Sudan ucuz taksitlerle 2+1 ve 3+1 daireler satılmaya başlandı!

TOKİ'nin Haziran ayında açtığı bu yeni projelere başvurular belirlenen tarihlerde başlayacak. Başvuru şartları ve detayları, TOKİ'nin resmi internet sitesinde ve ilgili ilanlarda yer alacak. Konut sahibi olmayı planlayan vatandaşların, başvuru süreçlerini dikkatle takip etmeleri ve gerekli belgeleri eksiksiz olarak hazırlamaları önem taşıyor.

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Giriş Tarihi 03 Haziran 2024, 09:10 Güncelleme 03 Haziran 2024, 09:10
Kıyıda, köşede 2.000 TL paranız varsa tamam! TOKİ’den Haziran müjdesi: Sudan ucuz taksitlerle 2+1 ve 3+1 daireler satılmaya başlandı!

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Haziran ayında Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), yeni konut satışları için ilanlarını yayınladı. Orta ve alt gelir gruplarına özel avantajlı kampanyalarla hayata geçirilen bu projeler, Ankara, Çorum ve Kırıkkale'de vatandaşların yüzünü güldürüyor. TOKİ'nin sunduğu bu yeni konut fırsatları, daha geniş bir kesimin ev sahibi olma hayalini gerçeğe dönüştürüyor. Her bütçeye uygun ödeme seçenekleri ve kaliteli yaşam alanlarıyla dikkat çeken bu projeler, toplumsal refahı artırmayı hedefliyor. Yeni ev sahibi olmak isteyenler için kaçırılmayacak fırsatlar sunan TOKİ, Haziran ayında da umutları yeşertmeye devam ediyor.

Ankara Beypazarı, Çorum Merkez ve Kırıkkale Merkez Yuva Mahallesi'nde olmak üzere TOKİ, üç şehirde konut satışı yapacak. Ankara Beypazarı'ndaki TOKİ projesine Haziran ayında başvuru yapılabilecek. Diğer şehirlerde ise başvuranlar arasından kura çekimi ile Haziran ayında ev sahibi olacak şanslı kişiler belirlenecek.

TOKİ 9.433 TL taksitle ev sahibi yapıyor!
TOKİ'den 9.433,58 TL taksitle 2+1 11.263,59 TL taksitle 3+1 konut projesi

TOKİ HAZİRAN 2024 PROJELERİ! HANGİ İLLERDE SATIŞ YAPILACAK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından satışa sunulacak yeni konut projeleri, kurumun resmi internet sitesinde duyuruldu. Projelere TOKİ'nin resmi sitesi TOKİ.GOV.TR üzerinden, Ziraat Bankası ve Halkbank şubeleri ile e-Devlet üzerinden başvurulabilir.

Haziran ayında Ankara'da yeni bir konut projesi için başvurular açılacak. 3 Haziran 2024 tarihinde başlayacak bu projenin yanı sıra, Çorum ve Kırıkkale'de de konut projeleri için kura çekimi yapılacak. TOKİ başvuruları aynı zamanda e-Devlet üzerinden de yapılabilecek. Projelere başvuru ücreti 2 bin TL olarak belirlendi.

TOKİ'den Ev Nasıl Alınır?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye'de dar gelirli vatandaşların konut sahibi olabilmeleri için çeşitli projeler yürütmektedir. TOKİ'den ev almak, belirli adımları ve şartları yerine getirmeyi gerektirir. İşte dar gelirliler için TOKİ'den ev alma süreci ve detayları:

Başvuru Süreci

Başvuru süreci şu adımlardan oluşur:

Duyuruların Takibi: TOKİ, projelerini ve başvuru tarihlerini resmi internet sitesi ve çeşitli medya kanalları aracılığıyla duyurur. Bu duyuruları takip etmek önemlidir.

Başvuru Belgeleri: Kimlik fotokopisi, ikametgah belgesi, gelir beyanı ve diğer gerekli belgeler hazırlanır.

Başvuru Formu: TOKİ'nin belirlediği tarihlerde ve yerlerde başvuru formu doldurulur ve gerekli belgeler ile birlikte teslim edilir.

Başvuru Ücreti: TOKİ, başvuru sırasında belirli bir ücret talep edebilir. Bu ücret, başvurunun kabul edilmemesi durumunda iade edilir.

Kura Çekilişi

Başvurular toplandıktan sonra, talebin fazla olması durumunda kura çekilişi yapılır. Kura çekilişi noter huzurunda ve kamuya açık bir şekilde gerçekleştirilir. Kurada ismi çıkanlar konut almaya hak kazanır.

Sözleşme İmzalanması

Kurada ismi çıkan hak sahipleri, belirli bir süre içerisinde TOKİ ile sözleşme imzalar. Sözleşme imzalanırken peşinat ödemesi yapılır. Peşinat oranları projeye göre değişiklik gösterebilir, genellikle yüzde 10 ila yüzde 25 arasında değişir.

Ödeme Planı ve Taksitler

TOKİ, uygun ödeme koşulları sunar. Konut bedelinin geri kalanı, belirli vadelerle aylık taksitler halinde ödenir. Vade seçenekleri genellikle 120 ay, 180 ay ve 240 ay olarak sunulur. Taksitler, konut teslim tarihinden sonra başlar.

Konut Teslimi

Konutlar, sözleşmede belirtilen tarihlerde hak sahiplerine teslim edilir. Teslim öncesinde, hak sahiplerine konutların gezdirilmesi ve eksikliklerin giderilmesi süreci de gerçekleştirilir.

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