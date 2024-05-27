TOKİ 9.433 TL taksitle ev sahibi yapıyor! 2+1 3+1 sıfır daireler 1.509.373 TL'ye satışa çıktı! Liste geldi: 120 ay vadeyle...

Toplu Konut İdaresi (TOKİ), ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için yeni fırsatlar sunmaya devam ediyor. Türkiye'nin pek çok ilinde başlatılacak yeni konut projelerinde başvurular başlarken, Ankara için araştırmalar hız kazandı. İşte bu projelerle ilgili merak edilen detaylar ve başvuru sürecine dair bilmeniz gerekenler...
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından ANKARA İLİ, BEYPAZARI İLÇESİ, 2. ETAP 428 ADET KONUT PROJESİ kapsamında 113 adet konut KURA Yöntemi ile satışa sunulacaktır.
Satışa Sunulan Konut Sayısı : 113
Satış Yönetimi: Kuralı Satış
Satıcı: Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (İdare)
Adres: Bilkent Plaza, B1 Blok, 06800, Bilkent, Ankara
Başvuru tarihleri: 03 Haziran-14 Haziran 2024 (E-devlet başvuruları 13 Haziran 2024 tarihinde sona
erecektir)
Başvuru Bedeli: 2.000 TL
Başvuru Yapılacak Banka Şubesi: T.C. Ziraat Bankası AŞ. Ankara Beypazarı Şubesi üzerinden
başvuru yapılabilecektir.
Başvuru alınacak konut tipleri: (2+1) ve (3+1)
Kura Tarihi: 26 Haziran 2024
Sözleşme İmzalanacak Banka Şubesi: T.C. Ziraat Bankası AŞ. Ankara Beypazarı Şubesi
Asil Hak Sahipleri Sözleşme İmzalama Tarihleri: 01-05 Temmuz 2024
Yedek Hak Sahipleri Sözleşme İmzalama Tarihleri: 09-12 Temmuz 2024 (Asil hak sahipleri
sözleşme imzalama işlemlerini tamamladıktan sonra kalan konutlar için)