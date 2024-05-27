TOKİ 9.433 TL taksitle ev sahibi yapıyor! 2+1 3+1 sıfır daireler 1.509.373 TL'ye satışa çıktı! Liste geldi: 120 ay vadeyle...

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Toplu Konut İdaresi (TOKİ), ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için yeni fırsatlar sunmaya devam ediyor. Türkiye'nin pek çok ilinde başlatılacak yeni konut projelerinde başvurular başlarken, Ankara için araştırmalar hız kazandı. İşte bu projelerle ilgili merak edilen detaylar ve başvuru sürecine dair bilmeniz gerekenler...