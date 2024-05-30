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Aile ve Gençlik Fonu'na bugüne kadar 9 bin 485 başvuru! 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz faizsiz 150 bin TL ve danışmanlık hizmeti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca gençlere kredi desteği sunulması adına hayata geçirilen Aile ve Gençlik Fonu'na bugüne kadar 9 bin 485 başvuru yapıldı. Aile kurma yolunda ilk adımı atacak gençlerden başvurusu onaylananlara 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin TL tutarında faizsiz kredi desteği sunulmasının yanı sıra evlilik öncesi ve sonrası eğitim ve danışmanlık hizmetleri sağlanacak.

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Giriş Tarihi 30 Mayıs 2024, 17:39 Güncelleme 30 Mayıs 2024, 17:39
Aile ve Gençlik Fonu’na bugüne kadar 9 bin 485 başvuru! 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz faizsiz 150 bin TL ve danışmanlık hizmeti

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Aile müessesesinin desteklenmesi, güçlendirilmesi, gençlerin sosyal risklere karşı korunması ve gelişimleri ile girişimlerine destek sağlanmasına yönelik kaynağın oluşturulması amacıyla kurulan Aile ve Gençlik Fonu kapsamında "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" hayata geçirildi.

KREDİ DESTEĞİ VE DANIŞMANLIK HİZMETİ

Aile kurma yolunda ilk adımı atacak gençlerden başvurusu onaylananlara 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin TL tutarında faizsiz kredi desteği sunulmasının yanı sıra evlilik öncesi ve sonrası eğitim ve danışmanlık hizmetleri sağlanacak.

Edinilen bilgiye göre, Aile ve Gençlik Fonu'na başvuru sayısı 9 bin 485'e ulaştı.


"PİLOT İLLERİN BELİRLENMESİNDE DEPREMİN ETKİLEDİĞİ ALAN GENİŞLİĞİ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULDU"

Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Aile ve Gençlik Fonu'na ilişkin yazılı soru önergesini de yanıtladı.

Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'na başvuruların 15 Şubat itibarıyla alınmaya başlandığını hatırlattı.

Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi ile yeni evlenecek gençlerin evlilik süreçlerinde ihtiyaç duyacakları ekonomik destek ile evlilikte karşılaşabilecekleri olası iletişim sorunlarına yönelik danışmanlık ve eğitim programlarının sunulmasının amaçlandığını belirten Göktaş, "Projenin ilk defa uygulanacak olması nedeniyle pilot illerin belirlenmesinde depremin etkilediği alan genişliği göz önünde bulundurularak Adıyaman, Gaziantep (Sadece Islahiye ve Nurdağı ilçeleri), Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde başlatılması planlanmıştır." ifadesini kullandı.



ULUSAL DÜZEYDE YAYGINLAŞMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Göktaş, pilot uygulama sonrasında gerçekleştirilecek değerlendirme ile öncelikli olarak depremden etkilenen diğer iller olmak üzere ulusal düzeyde yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaların devam edeceğini vurguladı.


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