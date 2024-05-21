Büyük fırsat geldi! TOKİ’den aylık 9.433,58 TL taksitle 2+1, 11.263,59 TL taksitle 3+1 konut projesi! Başvuru şartları belli oldu

Bünyan ve Pınarbaşı ilçeleri, toplamda 337 konut ve ticari alanları kapsayan projelerle gelişiyor.

Korgun'da 116 konut ve 4 dükkanlık yeni bir etap başlıyor.

Konut Tipleri ve Özellikleri

TOKİ, ihtiyaca yönelik farklı konut tipleri sunar. 2+1 ve 3+1 konut seçenekleri, modern tasarımları ve geniş yaşam alanları ile dikkat çeker.

TOKİ'nin Çorum Projesi Başlıyor

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye'nin dört bir yanında uygun fiyatlı konut projeleriyle dikkat çekiyor. Bu seferki durağı Çorum; burada 2+1 ve 3+1 konutlar çok cazip fiyatlarla satışa sunuluyor. 23 Mayıs'ta başlayacak olan başvuru süreci, ev sahibi olmayı hayal edenler için büyük bir fırsat sunuyor.