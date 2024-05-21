Büyük fırsat geldi! TOKİ’den aylık 9.433,58 TL taksitle 2+1, 11.263,59 TL taksitle 3+1 konut projesi! Başvuru şartları belli oldu

TOKİ, dar gelirli ailelerin konut sahibi olabilmesi için projeler geliştiren bir kurumdur. Uygun fiyatlı konutlar sunarak, vatandaşların ev sahibi olma hayallerini gerçekleştirmeyi amaçlar.
TOKİ, dar gelirli ailelerin konut sahibi olabilmesi için projeler geliştiren bir kurumdur. Uygun fiyatlı konutlar sunarak, vatandaşların ev sahibi olma hayallerini gerçekleştirmeyi amaçlar.
2024 yılı için TOKİ'nin planladığı konut projeleri, farklı illerde farklı özelliklerde konutları içermektedir. Bu projeler, hem bireysel hem de toplumsal kalkınmayı destekleyecek şekilde tasarlanmıştır.
TOKİ, Türkiye'nin dört bir yanında yeni konut projelerini hayata geçiriyor. İşte bazı dikkat çeken projeler:
34 konut, 25 dükkan ve bir otel içeren bu proje, Bozkurt ilçesinde yükseliyor.
Ereğli'de 108 konutluk bir yaşam alanı kuruluyor.
Korgun'da 116 konut ve 4 dükkanlık yeni bir etap başlıyor.
Bünyan ve Pınarbaşı ilçeleri, toplamda 337 konut ve ticari alanları kapsayan projelerle gelişiyor.
TOKİ, ihtiyaca yönelik farklı konut tipleri sunar. 2+1 ve 3+1 konut seçenekleri, modern tasarımları ve geniş yaşam alanları ile dikkat çeker.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye'nin dört bir yanında uygun fiyatlı konut projeleriyle dikkat çekiyor. Bu seferki durağı Çorum; burada 2+1 ve 3+1 konutlar çok cazip fiyatlarla satışa sunuluyor. 23 Mayıs'ta başlayacak olan başvuru süreci, ev sahibi olmayı hayal edenler için büyük bir fırsat sunuyor.
TOKİ, bu projede de belirli başvuru koşulları arıyor. İşte bu koşullar:
Başvurular, belirtilen tarihler arasında Ziraat Bankası şubeleri aracılığıyla yapılacak. Başvuru yapmak isteyenler, şubelere giderek başvuru bedelini ödeyecek ve kategoriye uygun "Satın Alma Talep ve Yüklenim Belgesi" imzalayacaklar.
Çorum projesi için konut fiyatları şu şekilde belirlendi:
TOKİ, alıcıların bütçelerine uygun ödeme seçenekleri sunuyor:
TOKİ projelerine başvuracak vatandaşların dikkat etmesi gereken bazı önemli noktalar bulunmaktadır:
T.C. vatandaşı olan ve 18 yaşını doldurmuş herkes başvuru yapabilir.
Başvuru sahipleri, belirli şartları taşımak zorundadır: