Emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi! SSK, Bağkur kurban bayramı ikramiyesi ne kadar, kaç TL? Bakan Işıkhan açıkladı...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ikramiye ödemeleriyle ilgili yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ödeme takvimini duyuracağını belirtti. Bu doğrultuda, SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emeklilerinin bayram ikramiyeleri belirlenen takvim çerçevesinde hesaplara geçecek.
KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
Bakan Işıkhan geçtiğimiz hafta Kurban Bayramı yaklaşırken kurbanlık fiyatlarındaki yükseliş, emeklinin bayram ikramiyesine yeni bir zam yapılıp yapılmayacağı tartışmalarını beraberinde getirirken Bakan Işıkhan, "Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladı, bayram ikramiyelerinin miktarı netleşmiş oldu. Kurban Bayramı için ödeme takvimini belirlemeye gayret ediyoruz. Yakın zamanda da Sayın Cumhurbaşkanımız tarihini duyuracak" dedi.
2024 Kurban Bayramı 16-19 Haziran tarihlerinde idrak edilecek. Bununla beraber emekli ikramiyesinin bayramdan hemen önce 10-14 Haziran tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor.
📌Burada hissesi yüzde 75 olana 2 bin 250,
📌Yüzde 50 olana bin 500,
📌Yüzde 25 olana 750 lira bayram ikramiyesi yatırılacak.