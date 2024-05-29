Konut kredisi faiz oranları pik yaptı: İşte 1 milyon TL’nin aylık ve toplam geri ödeme hesaplaması

Kredi Sözleşmesinin İmzalanması

Ekspertiz raporunun olumlu sonuçlanmasının ardından, banka ile kredi sözleşmesi imzalanır. Bu aşamada, kredi koşulları, faiz oranı, geri ödeme planı ve diğer tüm detaylar netleştirilir. Sözleşme imzalanmadan önce tüm şartları dikkatlice okuyup anlamak önemlidir.

Tapu İşlemleri

Kredi sözleşmesi imzalandıktan sonra, tapu işlemleri başlatılır. Tapu dairesinde, evin alıcı adına tescil edilmesi ve ipotek işlemlerinin yapılması gerekir. Bu aşamada, banka genellikle konut kredisi tutarını doğrudan satıcının hesabına aktarır.