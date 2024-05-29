Kulis bilgisi! Hazine ve Maliye Bakanlığı çalışmalarda sona geldi! 2 uygulama masada! Ev sahiplerini yakından ilgilendiriyor

Konuyla ilgili epey bir yol katedildiğine dikkat çeken Güngör, " Maliye'nin kafasında ev sahiplerini ilgilendiren gelir vergisi istisnası da var. Gelir İdaresi Başkanlığı mesken kira gelirlerinde gelir vergisi istisnasını bu yıl için 33 bin TL olarak belirlemişti. Buna göre, evini kiraya vermiş kişiler bir yıl boyunca 33 bin liranın altında kira geliri elde etmişse herhangi bir gelir vergisi ödemiyordu. Şimdi bunun kaldırılması gündemde. Bana göre, zaten yüksek olan ev kiralarının daha da artmasına zemin hazırlayacak bir adım olur. Belki, birçok evin kirası yıllık 33 bin TL'nin üzerinde… Ama bu ev sahiplerinin kira artışına bir bahane olabilir. O nedenle dikkat etmek gerekir." ifadelerini kullandı.