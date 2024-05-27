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Bayram öncesi ilaç gibi geldi! 10.000 TL, 25.000 TL ve 35.000 TL alabilirsiniz! QNB, Akbank, DenizBank, Garanti BBVA, İş Bankası hesabı olanlar dikkat!

Türkiye'deki bankalar, yeni müşterileri çekmek ve mevcut müşterilerine cazip fırsatlar sunmak amacıyla 0 faizli kredi kampanyalarını hızla sürdürüyor. Faiz oranlarının yüksek olduğu bu dönemde, tüketiciler faizsiz kredi olanaklarına büyük ilgi gösteriyor. Bu kampanyalar, özellikle nakit ihtiyacı olan bireyler için önemli avantajlar sunarak, finansal yüklerini hafifletmelerine yardımcı oluyor. 28 Mayıs 2024 itibarıyla banka banka güncellenen faizsiz kredi kampanyalarını ve bu kampanyalardan yararlanma koşullarını sizler için derledik.

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Giriş Tarihi 28 Mayıs 2024, 08:26 Güncelleme 28 Mayıs 2024, 08:26
Bayram öncesi ilaç gibi geldi! 10.000 TL, 25.000 TL ve 35.000 TL alabilirsiniz! QNB, Akbank, DenizBank, Garanti BBVA, İş Bankası hesabı olanlar dikkat!

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Bu kampanyalar, özellikle nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için önemli bir fırsat sunarken, faizsiz kredi olanakları sayesinde bütçelerini koruma altına almalarını sağlıyor. Kampanyaların sürekliliği, müşteri kazanımı ve banka politikalarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Bu nedenle, ilgilenen bireylerin güncel bilgileri doğrudan bankaların resmi kanallarından takip etmeleri önerilir.

Enpara.com Faizsiz Kredi Kampanyası

Enpara, yeni müşterilerine özel olarak 10 bin Türk Lirası'na kadar faizsiz kredi imkanı sunuyor. Bu kredi için maksimum 6 ay vade seçeneği mevcut.

QNB Finansbank Faizsiz Kredi Kampanyası

QNB Finansbank, yeni müşterilere 30 bin Türk Lirası'na kadar faizsiz kredi sunuyor. Bu, 3 ay vade ile 20 bin TL taksitli nakit avans ve 6 ay vade ile 10 bin TL ihtiyaç kredisi olarak bölünmüş durumda.

Akbank Faizsiz Kredi Kampanyası

Akbank, yeni müşterilerine 20 bin Türk Lirası'na kadar faizsiz taksitli nakit avans sunuyor. Bu kredinin vadesi 3 ay olarak belirlenmiş.

DenizBank Faizsiz Kredi Kampanyası

DenizBank, yeni müşteriler için 25 bin Türk Lirası'na kadar faizsiz kredi imkanı sağlıyor. Kredi, 6 ay vade ile 10 bin TL ve 3 ay vade ile 15 bin TL olarak iki aşamada kullanılabiliyor.

Garanti BBVA Faizsiz Kredi Kampanyası

Garanti BBVA, 30 bin Türk Lirası'na kadar kredi sağlıyor. Bu, 6 ay vade ile 10 bin TL ihtiyaç kredisi ve 3 ay vade ile 20 bin TL nakit avans olarak dağıtılıyor.

Türkiye İş Bankası Faizsiz Kredi Kampanyası

İş Bankası, 25 bin Türk Lirası'na kadar faizsiz krediyi 3 ay vade ile taksitli nakit avans olarak sunuyor.

Bu kampanyalar, özellikle nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için önemli bir fırsat sunarken, faizsiz kredi olanakları sayesinde bütçelerini koruma altına almalarını sağlıyor. Kampanyaların sürekliliği, müşteri kazanımı ve banka politikalarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Bu nedenle, ilgilenen bireylerin güncel bilgileri doğrudan bankaların resmi kanallarından takip etmeleri önerilir.

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