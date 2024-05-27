Bayram öncesi ilaç gibi geldi! 10.000 TL, 25.000 TL ve 35.000 TL alabilirsiniz! QNB, Akbank, DenizBank, Garanti BBVA, İş Bankası hesabı olanlar dikkat!

Bu kampanyalar, özellikle nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için önemli bir fırsat sunarken, faizsiz kredi olanakları sayesinde bütçelerini koruma altına almalarını sağlıyor. Kampanyaların sürekliliği, müşteri kazanımı ve banka politikalarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Bu nedenle, ilgilenen bireylerin güncel bilgileri doğrudan bankaların resmi kanallarından takip etmeleri önerilir.
Enpara.com Faizsiz Kredi Kampanyası
Enpara, yeni müşterilerine özel olarak 10 bin Türk Lirası'na kadar faizsiz kredi imkanı sunuyor. Bu kredi için maksimum 6 ay vade seçeneği mevcut.
QNB Finansbank Faizsiz Kredi Kampanyası
QNB Finansbank, yeni müşterilere 30 bin Türk Lirası'na kadar faizsiz kredi sunuyor. Bu, 3 ay vade ile 20 bin TL taksitli nakit avans ve 6 ay vade ile 10 bin TL ihtiyaç kredisi olarak bölünmüş durumda.